Microsoft Windows 10 Oyun Modu ile ilgili detayları geçtiğimiz haftanın ortalarında vermişti. Ve daha sonra vakit kaybetmeden, geride kalan hafta sonunda bu özelliği Windows 10 Insider Ön İzleme programı kullanıcılarına, en son 15019 ön izleme sürümüyle birlikte dağıtmaya başladı.

Eğer bu sürümü deneyenler veya deneyecekler arasındaysanız, Microsoft’un birtakım hatalar bulunabileceğine dair uyarısını dikkate almalısınız. Şirket, en son ön izleme sürümünün çeşitli platform kaynaklı hatalar barındırdığını, bunların yeni özelliklerle ilgili olmadığını, ancak bazı popüler oyunların oynanmasına etkide bulunabileceğini söylüyor. Bu nedenle Oyun Modu özelliğini kullanmak isteyenlerin bilmesinde fayda var.

Windows 10 Oyun Modu kullanıcılara oyun oynarken donanımlarından daha fazla verim almaları fırsatını veriyor. Çerçeve hızının optimize edilmesi amacıyla CPU ve GPU kaynakları ön plana alınıyor. Bu özellik yılın ilerleyen zamanlarında çıkacak Windows 10 Creators Update güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılara sunulacak.