Windows 10 Oyun Modu, Microsoft tarafından resmen test edilmeye başladı. Söz konusu moda dair ilk ipuçları geçtiğimiz aralık ayında gün yüzüne çıkmıştı. Ancak Windows 10’un son test sürümü, Xbox uygulamasında Oyun Modu’nun varlığını gözler önüne seriyor.

Oyun modunun nasıl aktive edileceğine dair ekran görüntüleri MSPoweruser sitesi tarafından paylaşıldıktan sonra Microsoft da Xbox Wire blogu aracılığıyla resmi duyuruyu yaptı.

Microsoft’tan yapılan açıklamaya göre, Oyun Modu sayesinde PC’ler oyunlar bir numaralı öncelikleri haline getirebiliyor. Bu sayede oyunun kalitesi daha üst bir seviyeye çekilebiliyor. Oyun Modu’nun oyun performansına yapacağı gerçek etki konusunda şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ancak Windows 10’un sistem işlemlerini ve CPU, GPU ile RAM kaynaklarını yoğun biçimde tüketen diğer uygulamaları kısıtlaması ve kaynaklarını oyunlara aktarması muhtemel görünüyor.

Microsoft Windows 10 Oyun Modu dışında canlı oyun yayını özelliğini de test ediyor

Microsoft’un test ettiği yenilikler sadece Windows 10 Oyun Modu ile sınırlı kalmıyor. Şirket aynı zamanda Xbox uygulaması içinde canlı oyun yayını özelliğinin testlerini gerçekleştiriyor. Microsoft bu imkana geçtiğimiz yıl Beam’i satın alarak kavuşmuştu. Özellik şu an için devredışı olsa da, nisan ayında Windows 10 Creators Update ile aktif hâle gelecek.