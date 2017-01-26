Microsoft Windows 10’a, oyun oynarken sistem kaynaklarını optimize edecek bir Oyun Modu ekliyor. Bu özelliğin geleceğini bir haftayı aşkın zamandır biliyorduk, şimdiyse yazılım devi bu özelliğin nasıl çalışacağı hakkında bazı detaylar verdi.

Konuyla ilgili olarak Microsoft’un yayınladığı videoya göre, bir sistem Oyun Moduna girdiğinde, CPU ve GPU kaynakları oyununuz için önceliklendiriliyor. Modun temel amacı her bir oyunun çerçeve hızını daha da yüksek seviyeye çıkarmak olarak verilebilir.

Microsoft, Windows’a doğrudan birtakım oyun işlevleri ekliyor, aslında bunların bir kısmı Oyun Modunun temel parçaları arasında sayılmaz. Örneğin Oyun Çubuğu olarak adlandırabileceğimiz bir araç çubuğu sayesinde “Windows + G” tuş kombinasyonunu kullanarak ekran görüntüsü alma, video kaydetme, Microsoft’un Twitch’e rakip olarak çıkardığı Beam yayın servisi üzerinden oyun yayını yapma gibi seçeneklerin olduğu kısayollara ulaşmak mümkün olacak. Beam’e yayın yapma desteği de tamamen yeni bir özellik olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Windows 10 ayarları içinde Oyun Modu, Oyun Çubuğu ve yayın seçeneklerini kontrol etmeyi sağlayan bir panel de bulunacak.

Oyun Modu’nun oyundan oyuna etkinleştirilmesi zorunlu olacak. Bunu açmak için öncelikle Oyun Çubuğunu açmalı, daha sonra açılacak ayarlar paneline girmeli, daha sonra mevcut durumda açılmış oyunun karşısındaki kutucuğu seçerek oyunu Oyun Modu içine dahil etmek gerekecek. Microsoft, bazı oyunların bu modu otomatik olarak açabileceğini söylüyor, ancak çoğu oyunda açma işlemini elle yapmak gerekecek gibi görünüyor.

Windows 10 Oyun Modu açıldığında Microsoft’un sisteme tam olarak neler yaptığına dair detaylar henüz tam anlamıyla ortaya çıkmış değil. Ancak verilen son bilgiler sayesinde bu modun nasıl çalıştığı ve oyuncuların bu özellikle nasıl etkileşim kuracağı konusunda bir fikir edinmek mümkün hâle geliyor.

Oyun Modu, Oyun Çubuğu ve oyun seçeneklerinin hepsi, erken Windows sürümlerini çalıştıran kullanıcılara sunulmaya başlanacak. Sistemin tam versiyonu ise 2017’nin başlarında, muhtemelen nisan ayında yayınlanması beklenen Windows 10 Creators Update güncellemesiyle birlikte sunulacak.