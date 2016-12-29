Windows 10 üzerinde oyun deneyimi şimdikinden daha iyi bir hâle gelebilir. Ubergizmo’nun “h0x0d” rumuzlu Twitter kullanıcısına dayandırdığı haberine göre, son Windows 10 geliştirici sürümünde “gamemode.dll” adını taşıyan bir dosya bulunuyor. Görünen o ki, Windows 10 oyun modu olarak nitelenebilecek bu özellik sayesinde CPU ve GPU kaynaklarını oyuna özel olarak ayarlayabilecek.

Arka planda çalışan uygulamalara aktarılan kaynakların oyunlara aktarılması sayesinde oyun deneyimi de iyileşecek.

Microsoft’un bu hamlesiyle PC’lerin adeta oyun konsolları gibi hareket etmeleri mümkün hâle gelecek. Cihazdaki tüm işlemci gücünün oyunlara tahsis edilmesinin oyunlardaki takılmaları ve duraksamaları büyük ölçüde ortadan kaldıracağını tahmin etmek pek zor değil.

Windows 10 oyun modu henüz doğrulanmadı

Microsoft, Windows 10 ile birlikte PC üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına ciddi adımlar atmaya başlamıştı. Windows 10’u Xbox One’a da getirerek PC ve oyun konsolu arasındaki çizgiyi biraz daha silikleştiren şirket, oyunların PC ve Xbox One’da çapraz satın alma teklifleri sunmasını da mümkün hâle getirmişti. PC ve Xbox One arasındaki entegrasyonun 2017 ile birlikte biraz daha sıkılaşması muhtemel görünüyor.

Microsoft, henüz Windows 10 oyun modu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Ancak 2017’de yayınlanması beklenen Windows 10 Creators Update ile birlikte bu modun da hayata geçmesi şaşırtıcı olmayacaktır.