Microsoft kullanıcılara pil ömrünü veya performansı iyileştirecek güç seçeneklerini hızlı şekilde ayarlama izni veren yeni bir Windows 10 özelliğini test ediyor. Yazılım devi görev çubuğunun ana pil bölümüne yeni bir güç kaydırgacı seçeneği ekliyor. Bu sayede Windows 10’da güç yönetimi büyük oranda iyileştirilmiş olacak.

Şu anda Windows kullanıcılarının güç seçeneklerini tam anlamıyla düzenlemeleri için klasik Denetim Masası arayüzünün derinliklerine inmeleri gerekiyor. Ancak yeni eklenecek kaydırgaç sayesinde pil ömrünü hızlı şekilde ayarlamak herkes için çok daha kolay hâle gelecek.

Bu yenilik Windows 10 build 15014 sürümünün bir parçası olarak, Windows Insider kullanıcıları tarafından test ediliyor. Microsoft işletim sisteminin yakında çıkacak test versiyonlarında pil ömrüyle ilgili daha fazla seçeneğin ve ayarın sözünü veriyor.

Ayrıca son güncelleme ile birlikte yeni bir e-kitap mağazası ve Windows 10 genelinde bulunan vurgu renkleri için özelleştirilmiş bir renk seçme imkanı da geliyor. Bunun yanı sıra Microsoft işletim sistemine, geçici internet dosyalarını ve geri dönüşüm kutusu içinde 30 gün boyunca kalan nesneleri silerek otomatik olarak alan boşaltmayı sağlayan yeni bir seçenek de ekliyor.

Microsoft tüm bu yenilikleri nisan ayında yayınlanacak Windows 10 Creators Update güncellemesinin birer parçası olarak sunacak. Eğer bu yenilikleri herkesten önce test etmek isterseniz, Windows Insider programına kayıt yaptırabilir ve hızlı güncelleme sürümlerine nisan ayı öncesinde erişebilirsiniz.