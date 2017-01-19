Microsoft’un Windows Mağaza içinde e-kitap satmaya başlamak için hazırlık yaptığı söyleniyor. MSPoweruser sitesinde yer alan habere göre, Windows 10 e-kitap mağazası ile birlikte kullanıcılar kitaplara da, tıpkı uygulamalara olduğu gibi, hızlıca ulaşabilecek.

Microsoft, Windows Mağaza içinde uygulamalar dışında oyun, müzik, TV programı ve film satışı da gerçekleştiriyor. Windows 10 kullanıcılarının satın aldıkları e-kitapları Microsoft Edge internet sitesi üzerinden okuyabileceği belirtiliyor.

Şirket, kısa süre önce Creators Update’in ön izleme sürümüyle Windows 10’a EPUB desteği eklemişti. Yeni güncellemeyle birlikte Microsoft Edge kullanıcıları kitapları işaretleyerek kendilerine koleksiyon oluşturabilecek.

Windows 10 e-kitap mağazası Creators Update ile faaliyete geçebilir

Microsoft’un e-kitap mağazasının önümüzdeki nisan ayında yayınlanması beklenen Creators Update ile faaliyete geçebileceği söyleniyor. Yazılım devi, Windows Mağaza içinde kullanıcı temaları satmayı da planlıyor. Böylelikle kullanıcılara daha geniş kişiselleştirme imkanları sunulmuş olacak.