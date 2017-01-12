Microsoft, yeni bir Windows 10 özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik, işletim sistemi bir kişinin bilgisayar başından uzaklaştığını algıladığı anda PC’yi otomatik olarak kilitliyor ve emniyet altına alıyor. Dynamic Lock veya Dinamik Kilit olarak adlandırılan bu özellik Windows 10’un en son test sürümlerinde yer alıyor.

Windows Central sitesi, Microsoft’un bu özelliği kendi bünyesinde “Windows Goodbye” olarak adlandırdığını dile getiriyor. Microsoft, şu sıralar özel Windows Hello kameraları kullanarak Windows 10 kullanıcılarına PC’lerine kullanıcı girişi yapmaları için sadece yüzlerini gösterme imkanı sunuyor.

Büyük şirketler çalışanlarına, bilgisayarlarını kullanmadıkları, başında olmadıkları zamanlarda Win+L tuş kombinasyonuyla kilitlemelerini tavsiye ediyor. Bu yeni özellikle söz konusu işlem otomatikleştirilmiş olacak. Microsoft’un eylemsizliği nasıl algıladığı tam olarak bilinmiyor, ancak şirketin Windows Hello uyumlu makineleri kullanması veya boş geçen süreyi algılayıp buna bağlı olarak makineyi kilitlemesi söz konusu olabilir.

Aslında Windows bilgisayarları belirli bir süre eylemsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak mümkün. Ancak görünüşe göre Microsoft bu özelliği herkesin basitçe kullanabileceği hâle getirmek istiyor. Şirket Dinamik Kilit özelliğini, nisan ayında çıkaracağı Windows 10 Creators Update güncellemesinin bir parçası olarak sunmayı planlıyor.