Windows 10 Creators Update güncellemesinin yayınlanmasından yaklaşık iki ay sonra, Microsoft gelecek güncellemede yer alacak yeni bir özellikten söz etti.

Creators Update güncellemesini çalıştıran PC sahipleri, resim içinde resim (PIP – picture-in-picture) desteğine sahip olacak. Microsoft bu özelliği “Compact Overlay” olarak adlandırıyor. Bu özellik Evrensel Windows uygulmaları geliştiren tüm uygulama geliştiricilerine açık olacak. iOS 10 ile birlikte iPad’lere gelen özelliğe benzer şekilde; Filmler ve TV ya da Skype gibi dahili uygulamalarda da kullanılabilir olacak. Bu özellik öncelikli olarak bir film veya video izlerken ya da Skype video görüşmesi yaparken bir başka uygulama veya uygulamayı, diğer içerik ekranın bir yerinden dururken kullanma imkanı verecek.

Microsoft şu anda Compact Overlay özelliğini Windows 10 build 15031 sürümünün bir parçası olarak test ediyor. Şirket bu sürümü 8 Şubat itibarıyla hızlı güncelleme döngüsü içinde yer alan Windows Insider kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Ayrıca Microsoft, Creators Update güncellemesinin özellikler bakımından tamamlandığını açıkladı. Yani tüm yeni özelliklerin eklenmesi tamamlandı, geriye birtakım hataları çözmek kaldı. Daha sonra bu güncelleme, ilkbaharda tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacak.

Microsoft’un Creators Update güncellemesini nisan ayında yeni ve mevcut PC’lere sunması bekleniyor.