Microsoft uzun süredir bilgisayar üreticilerini Chrome OS’ten uzak tutmaya çalışıyor. Şirket aynı mücadeleyi son kullanıcı tarafında da Apple‘ın tableti iPad’e karşı veriyor. Windows RT ana akıma ulaşma konusunda başarılı olamazken, Bing’li Windows 8.1 de hiçbir zaman geniş ölçekte kullanılmamıştı. Yazılım devi, şimdi de Windows 10 Cloud ile düşük ücretli Windows seçenekleri içinde şansını bir kere daha denemeye hazırlanıyor.

Yeni versiyona dair izlere Windows 10’un son test sürümlerinde rastlanıyor. ZDNet’ten Mary Jo Foley, Windows 10 Cloud’un sadeleştirmiş bir Windows versiyonu olacağını ve Windows Mağaza’daki Universal uygulamaları çalıştıracağını belirtti. Windows 10’un bu basit versiyonuyla Microsoft, Chrome OS ve türevi işletim sistemlerine karşı sağlam bir alternatif sunmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Şirket böylelikle düşük fiyatlı PC üreten üreticilere ve onların pazarlarına da ulaşma şansını yakalayacak.

Alt segmentte konumlanan yeni Windows 10 sürümünün ne zaman yayınlanacağı henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak Creators Update içindeki ilk referanslar, bekleyişin çok uzun sürmeyeceğini gösteriyor. Microsoft’un yeni sürümün testlerine yakında başlayacağı ve yıl içinde Windows 10 için yayınlayacağı ikinci güncellemeyle Cloud’u kullanıcılarına ulaştıracağı söyleniyor.

Windows 10 Cloud bazı kilit servislerle yüklü olarak gelebilir

Microsoft, Windows 10’un yeni sürümüne dair detayları henüz kamuoyunun önünde konuşmuş değil. Adında “Cloud” (Bulut) kelimesinin geçmesi, işletim sisteminin bulutla ilgili olduğu anlamına gelmiyor. Ancak işletim sisteminin Bing gibi bazı kilit servisleri ön yüklü olarak sunması ve böylelikle müşterileri ekosistem içinde tutmaya çalışması bekleniyor. Microsoft, 2017 içinde Windows masaüstü uygulamalarını mobil ARM işlemciye sahip cihazlarda çalıştırma sözü vermişti. Windows 10 Cloud’un da bu vaatten faydalanması muhtemel görünüyor.