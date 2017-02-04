Sadece birkaç gün önce Microsoft’un Chrome OS’e bir rakip çıkaracağına dair haberler çıkmıştı. Şimdi bu işletim sistemine ait olduğu iddia edilen çeşitli ekran görüntüleri sızdı. Microsoft’un işletim sisteminin daha hafif bir versiyonu olacağı söylenen Windows 10 Cloud, eğitim kurumları veya işletmeleri hedefleyen düşük maliyetli PC’lerde çalışabilecek.

Windows Blog Italia sitesi tarafından sızdırılan ekran görüntülerine bakıldığında bulut tabanlı işletim sistemiyle Windows 10’un standart versiyonu arasında fazla fark görünmüyor.

ZDNet, Windows 10 Cloud’ın sadece Windows Mağaza’daki evrensel uygulamaları çalıştırabilecek şekilde tasarlandığını belirtiyor. Bu da görsel değişikliklerin gerekli olmayabileceği anlamına geliyor.

Microsoft’un Windows 10 Cloud versiyonunu ne zaman çıkaracağını bilmiyoruz. Ancak ekran görüntüleri sızmaya başladığına göre, nisan ayında çıkacak Windows 10 Creators Update güncellemesinin yanında bu bulut versiyonunu da görmemiz muhtemel görünüyor.