Microsoft Windows 10 ön izleme sürümlerini test kullanıcılarına dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle gelecek sürümle birlikte hangi yeniliklerin kullanıcılarla buluşacağını görüyoruz. Son olarak işletim sistemine Braille alfabesi desteği ve “gece ışığı” ayarlarına getirilen iyileştirmeler bulunuyor. Tabii ki, birtakım hata düzeltmeleri de cabası.

15025 sürüm numarasıyla Hızlı Güncellemeler döngüsü içinde yayınlanan en son ön izleme versiyonu Windows 10’u erişim kolaylığı özellikleri tarafında daha iyi hâle getiriyor. Seslendirici içinde görme engellilere özel Braille alfabesi desteği getiriliyor. Ancak bu özellik henüz beta aşamasında sunuluyor.

Ayarlar -> Erişim Kolaylığı yolunu takip edin, daha sonra Ekran Okuyucu ayarlarına girin. Burada, sayfanın en altında bulunan Braille (beta) bölümü altındaki “indir ve yükle” butonuna tıklatarak kurulumu başlatabilirsiniz. Tabii ki, bunun için Braille destekli bir ekrana ve üçüncü taraf yazılıma sahip olmak gerekiyor.

Erişim kolaylığı bölümüne eklenen bir başka yenilik de görme engelli kullanıcılara tüm sistem seslerini tek bir kulaklıktan duyma, diğer kulakla ortamdaki sesleri ve konuşmaları dinleme imkanı oluyor.

Ayrıca Microsoft, gece çalışanlar veya oyun oynayanlar için kullanışlı bir özellik olan, Night light olarak adlandırılan gece ışığı ayarlarını da iyileştiriyor. Bu özellik ekranın mavi ışık seviyesini azaltıyor, daha sıcak renkler kullanarak uyku kalitesini etkileyen olumsuz unsurları azaltıyor. Renk sıcaklığı kaydırgacı şimdi renk aralığının tümünde çalışıyor, bu da ekran sıcaklığını çok yüksek seviyeye çıkarmayı, ekranı iyice kızartmayı mümkün kılıyor.

15025 sürümünde çeşitli hata düzeltmeleri de mevcut. Bunların arasında oyunlar küçültüldüğünde meydana gelen, oyunun yeniden başlamasını engelleyen bir sorunun çözümü ve Edge eklentisinin yeniden düzgün çalışmasını sağlayacak bir takım genişletmeler bulunuyor.

Eğer Windows Insider hızlı döngü kullanıcısıysanız, güncellemeleri şimdi denetleyerek bilgisayarınıza indirebilir, kurabilirsiniz.