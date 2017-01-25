WhatsApp iOS uygulaması için yayınladığı güncellemeyle kullanıcılara yeni özellikler sunuyor. Bu özellikler arasında en çok dikkat çeken ise çevrim dışı mesajlar için sunulan yeni destek oluyor. Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, çevrim dışıyken de mesaj yazıp “Gönder” butonuna basabilecek. Sıraya alınan mesajlar, internet bağlantısı kurulduğunda alıcıya iletilecek.

Daha öncesinde WhatsApp üzerinde bir mesaj yazdıktan sonra “Gönder” butonuna basabilmek için aktif bir internet bağlantısına sahip olmak gerekiyordu. Ancak bu da çevrim dışıyken yazılan mesajların gönderilmesinin unutulmasına neden olabiliyordu.

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar “Gönder” butonuna basarak mesajları sıraya atabilecek ve internete bağlandıklarında mesajlarının iletilmesini sağlama alabilecek. Bu özelliğin küçük ama kullanışlı bir yenilik olduğu söylenebilir.

WhatsApp iOS uygulamasıyla aynı anda 30 fotoğraf veya video gönderilebilecek

Çevrim dışı mesajların sıraya alınması, WhatsApp iOS uygulamasında sunulan tek yetenek değil. Depolama alanının kullanımını gösteren ekranı da yenileyen WhatsApp, alan yönetimini de kolaylaştırıyor. Güncellemeyle sunulan bir diğer yenilik ise uygulamayla aynı anda 30 fotoğraf veya videonun gönderilebilmesi oldu. Daha önce kullanıcılar aynı anda maksimum 10 fotoğraf veya video gönderebiliyordu.