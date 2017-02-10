WhatsApp iki adımlı doğrulama sistemi bir milyarı aşkın kullanıcısı için sunmaya başlıyor. Anında mesajlaşma servisi geçen yıl uygulamanın beta versiyonunda bu özelliği test etmeye başlamıştı. İki faktörlü doğrulama olarak da bilinen bu opsiyonel özellik kullanıcı hesaplarına ek güvenlik katmanı ekliyor.

WhatsApp iki adımlı doğrulama nasıl etkinleştirilir?

WhatsApp iki adımlı doğrulama özelliğini etkinleştirmek isteyen kullanıcıların Ayarlar > Hesap > İki Adımlı Doğrulama > Etkinleştir yolunu takip etmeleri gerekiyor. Bu özellik etkinleştirildikten sonra, kullanıcıların telefon numaralarını WhatsApp’a kaydettirdikleri her seferde altı haneli parolayı girmeleri gerekiyor. Örneğin yeni bir telefon satın aldığınızda, ancak SIM kartınız veya telefon numaranız aynı kaldığında, yeni telefonunuzla WhatsApp’a girmek istediğinizde söz konusu parolayı da girmeniz gerekecektir.

WhatsApp’ın uygulaması Google veya Facebook’un iki faktörlü doğrulama yöntemine benzemiyor. O servislerde bir uygulama üzerinden kod üretimi veya yazılı mesaj üzerinden kod gönderimi yapılmıyor. WhatsApp parolanızı hatırlamanız veya bir yedek e-posta adresi belirlemeniz gerekiyor. Bu sayede altı haneli parolayı unuttuğunuzda iki adımlı doğrulamayı kapatabilirsiniz. Ayrıca uygulama içinden, parolaya gerek duymadan da iki adımlı doğrulamayı kapatabilirsiniz.

Uygulamayı her açışınızda parolayı girmeniz gerekmiyor olsa da, WhatsApp belirli aralıklarla, bir iddiaya göre yedi günde bir parolayı sorarak onu aklınızda tutmanızı sağlıyor.