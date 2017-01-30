Dünyanın en popüler mesajlaşma servislerinden biri olan WhatsApp, kullanıcılarına sunmak için yeni özellikler test etmeye devam ediyor. Gönderilen mesajları geri alma ve düzenleme özelliklerinin test edildiğine dair haberler, geçtiğimiz hafta gündeme gelmişti. Test edildiği söylenen bir diğer yeni özellik ise WhatsApp grup sohbetlerini ilgilendiriyor.

WhatsApp geri alma ve düzenleme özelliklerini Android uygulaması için hazırladığı beta sürümünde test ediyor. Grup sohbetleriyle ilgili özelliğin testleri ise hem iOS hem de Android betalarında gerçekleştiriliyor. Canlı konum takibi adını taşıyan bu özellik sayesinde bir WhatsApp grubunun üyeleri, birbirlerinin konumlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilecek.

Sızan ekran görüntüleri, canlı konum takibinin 1, 2, 5 dakika ya da süresiz olarak aktive edilebileceğini gösteriyor. Bu özellik, arkadaş grubunun buluşmalarına kimin ne zaman geleceğini görmek adına faydalı olma potansiyeli taşıyor.

WhatsApp grup sohbetlerinde konum takibini kapalı tutacak

WhatsApp grup sohbetlerinde konum takibi özelliğini varsayılan olarak kapalı tutacak. Bu özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara ulaştırılacağı henüz bilinmiyor. Ancak WhatsApp’ın sunmayı planladığı özelliklerin kullanıcılarda heyecan uyandırdığı şimdiden söylenebilir.