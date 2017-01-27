WhatsApp beta sürümlerinde ilgi çekici özellikler test etmeyi sürdürüyor. İnternete sızan ekran görüntüleri de bu özellikler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlıyor. Test edilen bu yeni özelliklerden biriyse WhatsApp kullanıcılarının fazlasıyla ilgisini çekecek gibi görünüyor.

WhatsApp yeni beta sürümünde kullanıcılarına gönderdikleri mesajları geri alma imkanını sunmayı test ediyor. Kullanıcılar bu özellik sayesinde gönderdikleri, ancak alıcı tarafından okunmamış mesajları geri çağırabilecek. Bazen çeşitli faktörlerin etkisiyle sabah pişman olacağı mesajlar gönderen ve bunu sıklıkla tekrarlayan kişilerin bu özelliği sevinçle karşılayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.

WhatsApp’ın pişman olunması muhtemel mesajlara ilişkin olarak sunduğu yenilikler bununla sınırlı kalmıyor. WhatsApp, kullanıcılarına karşı tarafın okumadığı gönderilen mesajları düzenlemek için de çalışmalar yapıyor. BBM ve Telegraph gibi servisler, kullanıcılarına benzer özellikler sunuyor. Dolayısıyla WhatsApp’ın hamlesi büyük bir yenilik olmasa da, kullanıcılar adına faydalı bir adım olduğu gerçeği değişmiyor.

WhatsApp beta sürümündeki özellikleri Android‘de test ediyor

WhatsApp, söz konusu özellikleri şu an için Android uygulaması için hazırladığı beta sürümünde test ediyor. İki özelliğin de varsayılan olarak devre dışı biçimde sunulduğu belirtiliyor. WhatsApp’ın bu özellikleri tüm kullanıcılara ne zaman ulaştıracağı ise henüz bilinmiyor.