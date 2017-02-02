Google’ın otonom sürüş teknolojisi çalışmalarını yürüten şirketi Waymo sürücüsüz otomobil alanında 2016’da kaydettiği ilerlemeyi gözler önüne serdi. Şirketin otonom sürüş teknolojisinden sorumlu yöneticisi Dmitri Dolgov, alanında kaydedilen gelişmeyi gösteren rakamları paylaştı. Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin raporu, Waymo’nun araçlarında güvenlik nedeniyle otonom sürüş teknolojisinin devre dışı bırakılma sayısının önemli ölçüde azaldığını gösteriyor.

2015’te 1609 kilometrede 0,80 defa devreden çıkan otonom sürüş teknolojisi, 2016’da sadece 0,2 defa devreden çıktı. Bunun katedilen mesafedeki yüzde 50 artışa rağmen gerçekleştiğini de ayrıca belirtmek gerekiyor.

Waymo’nun sürücüsüz otomobiller, geçtiğimiz yıl Kaliforniya eyaletindeki yollarda 1 milyon 23 bin 330 kilometre yol katetti. Bu rakam, 2015’in toplamına kıyasla yüzde 50’lik bir artış anlamına geliyor. Buna rağmen, 2015’te 341 defa devreden çıkan otonom sürüş sistemi, 2016’da sadece 124 defa devreden çıktı. Waymo’nun otomobilleri mesailerinin önemli bir kısmını karışık şehir ve banliyö sokaklarında geçirdi.

Waymo sürücüsüz otomobil testlerinde 3.7 milyon kilometre yol yaptı

Waymo sürücüsüz otomobil testlerinde ilk günden itibaren 3.7 milyon kilometre yol yaptı. Testlerde otomobillerin trafiğe katılımı, bakım çalışması olan yollarda ilerlemeleri, şerit değiştirmeleri ve yola çıkan beklenmeyen nesnelerle başa çıkabilmesi gibi konular üzerine odaklanıldı.