Fotoğrafçılıkla yakından ilgilenenler için RAW formatında fotoğraf çekmek çok sayıda avantaj sağlıyor. Bu filtrelenmemiş görüntü formatı iş akışını yavaşlatsa da, düzenleme konusunda daha fazla kontrol ve çeşitlilik sağlıyor. Beyaz dengesi gibi ayarlar RAW formatındaki fotoğraflarda daha iyi düzenlenebiliyor.

Apple iOS 10 ile birlikte RAW formatı için sistem çapında destek sunmaya başlamıştı. Popüler fotoğrafçılık uygulaması VSCO da bu destekten faydalananlar arasına katıldı. VSCO iOS uygulaması için yayınlanan son güncellemeyle kullanıcılara RAW formatında fotoğraf çekme, transfer etme ve düzenleme imkanı sunuluyor.

VSCO RAW desteğinden yararlanmak için 2015 ya da 2016’da tanıtılan bir iPhone’a sahip olmak gerekiyor

VSCO RAW desteğinden iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’a sahip olmak gerekiyor. VSCO’dan yapılan açıklamada, RAW ile kaybolan gölge detaylarının kurtarılabileceğine dikkat çekildi.

Renk dengesinin özgürce ayarlanabilmesi de uygulamanın mümkün kıldıkları arasında yer alıyor. Android kullanıcıları ise Google Snapseed ve Adobe Lightroom gibi uygulamalarla RAW desteğinden yararlanabiliyor.