Volkswagen emisyon skandalı ile ilgili olarak ABD’li yetkililerle nihai anlaşmaya vardı. Alman otomotiv devinin dizel motorlu otomobillerin emisyon testlerinde hile yaptığı, 2015’te ortaya çıkmıştı. Suçunu kabul eden şirket, ABD’de de yetkili kurumlarla anlaşmak için masaya oturmuştu. Taraflar arasındaki nihai anlaşma da sonunda şekillenirken, Volkswagen’in ABD’de ilgili kurumlara toplamda 4.3 milyar dolar ödeyeceği açıklandı.

Volkswagen adına CEO Matthias Müller imzasıyla yapılan açıklamada, şirketin dizel krizini ortaya çıkaran davranışından dolayı pişmanlık içinde olduğu belirtildi. Skandalın ortaya çıkmasından bu yana etkilenen kullanıcılara yardımcı olmak için çalıştıklarını söyleyen Müller, bu konuda bazı ilerlemeler kaydettiklerini ifade etti. Volkswagen CEO’su, ABD hükümetiyle yaptıkları anlaşmalarla şirket değerlerine aykırı davranışın doğurduğu tüm sorunları çözmeyi istediklerini gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Volkswagen, Temiz Hava Yasası’nı ihlâl için kumpas kurmak ve adaleti engelleme gibi suçları kabul etti. 4.3 milyarlık tazminat tutarı, federal hükümet tarafından yöneltilen tüm cezai ve hukuki suçlamaları karşılayacak. Çevre cezaları da bu rakamın içinde yer alıyor. Ancak bunlara ek olarak, Volkswagen’in bir de skandaldan etkilenen araç sahiplerine ödeme yapması gerekiyor. Bu tutarın ABD’de 20 milyar doların üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Şirket, hali hazırda bu yönde gelen talepleri karşılama konusunda Amerikan mahkemeleriyle birlikte çalışıyor.

Volkswagen emisyon skandalı sonrasında da satış rekoru kırmayı başardı

Volkswagen Grubu, skandala rağmen geçtiğimiz yıl rekor satış rakamlarına ulaşmayı başardı. Şirketin çatısı altındaki Audi, Porsche ve Skoda markaları da dahil edildiğinde Volkswagen, 2016’da dünya çapında 10.3 milyon araç sattı. Bu rakam, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 3.8 oranında bir artışa tekabül ediyor.