Amazon’un dijital asistanı Alexa, geçtiğimiz hafta gerçekleşen CES 2017’nin yıldızlarından biri oldu. Alexa’nın entegre edildiği pek çok ürün fuarda görücüye çıktı. Ancak dijital asistanın varlık sahası sadece teknolojik ürünlerle sınırlı kalmadı. Otomobiller de dijital asistanın kapsama alanı içine girdi. Volkswagen Amazon Alexa’yı otomobillerine entegre edeceğini açıkladı.

Bu entegrasyon sayesinde Volkswagen otomobil sahipleri, Amazon Echo hoparlörü otomobillerinden kontrol edebilecek. Buna ek olarak, Volkswagen’in Car-Net servisinde sunduğu özelliklere de Alexa üzerinden erişilebilecek.

2013’te faaliyete geçen Car-Net sistemi, Volkswagen otomobil sahiplerine araçlarına akıllı telefon üzerinden bağlanma imkanı sağlıyor. Bu bağlantıyla otomobilin konumunu tespit etme, kilidini açma, hızını takip etme gibi işlemler telefon yardımıyla gerçekleştirilebiliyor.

Amazon Alexa entegrasyonu sayesinde sürücüler evlerinden ya da ofislerinden otomobilin navigasyon sistemine varış noktası ekleyebilecek. Kapıların kilitlenmesi veya kilitlerinin açılması ve yakıt seviyesinin kontrol edilebilmesi de bu entegrasyon ile mümkün olacak. Car-Net hesaplarıyla Amazon hesaplarını birbirine bağlayanlar, Alexa üzerinden otomobilleri için alışveriş yapabilecek.

Volkswagen Amazon Alexa entegrasyonunun başlangıcı için tarih vermiyor

Entegrasyonun hayata geçmesi için hazırlıkların devam ettiği belirtilirken, başlangıç konusunda da şu an için bir tarih verilmiyor.