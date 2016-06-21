Twitter’ın sahibi olduğu video paylaşım platformu Vine, 6 saniyelik video döngüleriyle şöhret kazanmış, böylelikle farklı ve eğlenceli bir oyun alanı ortaya çıkarılmıştı. Ne var ki, Vine’ın dört yıl önce yola çıktığı zamanlarda elde etmiş olduğu popülarite Facebook, Snapchat ve benzeri oyuncuların ataklarıyla iyice azalmıştı. Bunun bir sebebi platformun evriminde yaşanan eksikliklerdi.

Her ne kadar Vine videolarının izlenmesi ve diğer deneyimlerle ilgili olarak uygulamada önemli değişiklikler yapılmış olsa da, kullanıcılar hâlâ 6 saniye uzunluktaki videolarla yetinmek zorundaydı. Ancak bu durum en sonunda değişiyor. Twitter, videoların uzunluğunun 140 saniyeye çıkarıldığını açıkladı. Bu da Vine üzerinden daha uzun video kliplerin paylaşılmasını mümkün kılacak.

Vine bu hamleyi bir deney olarak nitelendiriyor. Başlangıçta daha uzun video paylaşma imkanını sadece kısıtlı hesap içn sunacak, ancak zamanla daha fazla kullanıcıya bu imkanı verecek. Öncelikle Vine yıldızlarından işe başlıyor, böylelikle servisin gelişiminden şikayet eden popüler kullanıcılara da servise bağlı kalmaları konusunda cazip bir teklif sunulacak. Geçtiğimiz ay Wall Street Journal’da çıkan bir haber etkili Vine yapımcılarının bu platformu çeşitli nedenlerden dolayı terkettiğini dile getirmişti. Bu nedenlerin arasında izleyici kitlesinin diğer platformlara taşınması da bulunuyordu. Ayrıca yapımcıların oluşturdukları Vine videolarından para kazanma imkanlarının azlığı da nedenler arasında sıralanıyordu.

Doğrusunu söylemek gerekirse Vine, Twitter tarafından biraz arka plana itilmişti. Özellikle canlı yayın uygulaması Periscope’un çıkışından sonra dikkat çoğunlukla bu servise kaymıştı. Vine kullanıcı rakamlarını açıklamıyor, ancak video döngülerinin ayda 200 milyon kişi tarafından görüntülendiğini söylüyor. Ancak video platformları söz konusu reklam olduğunda epey cazip, çünkü video reklamları daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Bu da Twitter’ın Vine konusundaki stratejisini değiştirmesine önemli bir katkıda bulunmuş olmalı.

Twitter da süre sınırını 140 saniyeye çıkardı

Twitter, kendi platformuna yüklenen videoların uzunluğunu da 30 saniyeden 140 saniyeye çıkardığını açıkladı. Bazı imtiyazlı yapımcılara daha uzun videoları yükleme imkanı verilecek, böylelikle bazı Vine eklerinin 140 saniye sınırının ötesine de geçtiğini görebiliriz. Ayrıca Twitter tam ekranda video görüntülemelerinde ekranın alt kısmına tavsiye edilen videolardan oluşan bir çubuk da ekleyecek. Böylelikle servis video içerik tüketimini artırmayı hedefliyor.

Vine gelecekte Twitter’ın her türlü videoyu sunmak için kullandığı birincil kaynak olabilir. Altı saniyelik videolara şimdi daha uzun videolar ekleniyor. Bu arada Periscope üzerinden yapılan canlı yayınların kayıtlarının da saklanmaya başladığını unutmayalım. O canlı yayınlar da günün birinde Vine’a taşınabilir. Vine’ın önünde bir eğlence uygulamasına dönüşme fırsatı bulunuyor. Bu fırsatı değerlendirip değerlendiremeyeceğini zamanla göreceğiz.