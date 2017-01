Vine için daha önce duyurulan kapatma tarihi nihayet geldi. Eğer Vine üzerinde paylaştığınız videolar varsa, onları indirmek için sadece birkaç saatiniz kaldı. Bugün itibarıyla Vine’ın mobil uygulaması, Vine Camera adını alıyor. Serviste kalan tüm Vine videoları da çok yakında arşiv moduna alınacak.

Aslında Twitter’ın arşivlenmiş Vine videolarını ne kadar süreyle tutacağı bilinmiyor. Ancak şirket Vine’ın kapatılmasıyla ilgili detaylar verirken, kullanıcıların oluşturdukları videoları 17 Ocak tarihinden önce indirmelerini tavsiye etmişti. Videoları Vine uygulaması veya masaüstü sitesinden indirebilir veya her birisini ayrı ayrı seçerek veya eleyerek e-posta iletisiyle hepsini birden alabilirsiniz. Eğer Vine videolarını siteden alırsanız; tüm yorumların, beğenilerin ve beğenilerin de kayıtları veriliyor. Ancak uygulamadan indirme yapanlar video dışında herhangi bir içerik elde etmiyor.

Yenilenen Vine Camera uygulaması da bugün itibarıyla kullanıma sunulacak. Bu uygulama sayesinde kullanıcılar daha önce olduğu gibi yine kısa videolar çekebilecekler, ancak onları Vine’a yüklemeleri söz konusu olmayacak. Sadece bunları film rulosuna kaydetme veya Twitter’a yükleme seçenekleri sunulacak.

PSA: This is your last chance to download your Vines https://t.co/bIwHoa9RoB pic.twitter.com/GOQW5PBhiI

— Brandon Wall (@Walldo) January 17, 2017