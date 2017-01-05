Twitter’ın bundan neredeyse 5 yıl önce büyük umutlarla hayata geçirdiği Vine’ın kapılarını kapatacağı bir süre önce açıklanmıştı. Servisi aktif biçimde kullananların yükledikleri videoları indirip arşivleme işlemini 17 Ocak tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.

İndirme işlemi Vine’ın web sitesi, iOS ve Android uygulamaları üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu tarihin ardından uygulama Vine Camera adını alacak ve işlevi değişecek.

Yeni uygulama ile kullanıcılar sürekli tekrarlanan 6.5 saniyelik videolar kaydedebiliyor. Bu videolar Twitter üzerinden paylaşılabiliyor ya da akıllı telefonun film rulosuna kaydedilebiliyor. Ancak hali hazırda Vine uygulamasıyla yapılabilen diğer şeyleri yenilenen uygulamayla yapmak mümkün olmayacak.

Vine Camera faaliyete geçince eski Vine videoları indirilemeyecek

Vine Camera uygulaması faaliyete geçtikten sonra uygulama üzerinden eski Vine videolarını indirmek mümkün olmayacak. Vine’ın internet sitesi ise eski videoların görüntülenebileceği bir tür veri tabanı işlevi görecek. Twitter, Vine üzerinde takip ettiği kişileri kaybetmek istemeyenlere “Twitter’da takip et” şeklinde öneri mesajları iletmeye de başladı.