Viber güncelleme ile kullanıcılarına kısa video mesajlar gönderme imkanı sunuyor. Giphy ve Wikipedia gibi üçüncü taraf servislerle entegrasyon ve yenilenen his simgeleri de güncellemenin getirdikleri arasında yer alıyor.

Güncelleme sayesinde kullanıcılar uygulama üzerinden 30 saniyelik videolar kaydedebiliyor ve bu videoları arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Sohbet penceresine entegre edilen bu özelliğe sesli mesaj butonu üzerinde sürükleme hareketi yaparak erişilebiliyor.

Bu videoların süresi 30 saniyeyi geçemiyor. Kesilerek yuvarlak bir çerçeve içinde sunulan bu videoların izlenmesi için bir süre kısıtlaması bulunmuyor.

Viber’ın sunduğu bir diğer yenilik ise çok sayıda üçüncü taraf servisle entegrasyon imkanı oluyor. Bu özelliğe “Sohbet Eklentileri” adı veriliyor. Giphy, Wikipedia, TheMovieDB ve Viber Stickers, Viber’ın üçüncü taraf entegrasyonu sunduğu servisler arasında bulunuyor. Kullanıcılar “@servisadı” yazarak diledikleri servislere ulaşabiliyor.

Viber COO’su Michael Shmilov, Sohbet Eklentileri sayesinde kullanıcıların doğrudan sohbet ekranı üzerinden çeşitli servislere ulaşabileceği, arama yapabilecekleri ve arkadaşlarıyla doğrudan içerik paylaşabilecekleri belirtildi.

Viber güncelleme ile yeni his simgelerine de kavuşuyor

Viber için güncellemenin getirdiği son yenilik ise yeni his simgeleri oluyor. Söz konusu yeniliklere servisin hem iOS hem de Android uygulamaları üzerinden erişiliyor.