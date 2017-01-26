Vertu çok yüksek fiyatlı, lüks telefonlarını daha akıllı telefonlar ortalıkta yokken piyasaya sürüyordu. 1998 yılında Nokia ile işe başlayan şirket, o zamandan bu yana cüzdanı dolgun, kredi kartı limiti yıldızlar seviyesine ulaşan müşterilerine zevklerine ve beklentilerine uygun telefonlar sunuyor. Üstelik marka, akıllı telefon akımına da uyum sağlamasını bildi.

En son cihaz Vertu Constellation, her ne kadar onu satın alacak olanları fazla ilgilendirmese de, 2016’nın ilk yarısında çıkan amiral gemisi Android telefonlarda gördüğümüz güçlü teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Vertu Constellation teknik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanıyor:

5.5 inç, 2560 x 1440 piksel ekran

Snapdragon 820 işlemci

4 GB RAM

12 megapiksel, 1.55 mikron piksel boyutlu arka kamera

Kablosuz şarj

Sahiplerini daha çok ilgilendirecek olan lüks tarafına baktığımızda, Constellation’ın safir kristal ekran, Dolby Digital Plus sanal çevresel ses sistemi, İtalyan deri kaplama, çift SIM kart desteği ve Vertu’nun çeşitli concierge servisleri gibi özellikleri bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Ayrıca telefon ile gerçekleştirilen görüşmeler, Silent Circle üzerinden şifreleniyor.

Telefonun Android 6.0.1 Marshmallow ile çalıştığını belirtmeden geçmeyelim.

Vertu’nun bu en son Android telefonunun fotoğraflarına baktığımızda, ortaya çıkan işin hiç de fena olmadığını görüyoruz. Lüks görünümlü cihazlarda ışıltı ve cazibe aşırıya kaçabiliyor, bu da ortaya amacından çok daha farklı sonuçların çıkmasını sağlıyor. Vertu Constellation’da ise tasarım ve yazılımda uyum bile dikkat çekici. Ana ekranın arkasındaki duvar kağıdına dikkatlice bakarsanız, deri görünümlü bir duvar kağıdının tercih edildiğini görürsünüz.

Constellation şubat ayı ortalarından itibaren satışa sunulacak. Telefonun fiyatı verilmemiş, ancak binlerce TL seviyesinde bir fiyata sahip olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.