Google’ın Yaşam Bilimleri birimi, Alphabet çatısı altındaki yeniden yapılanmanın ardından Verily adını almıştı. Şirket, bir süre önce diyabet tedavisine katkıda bulunmak amacıyla Fransız bir eczacılık şirketiyle birlikte çalışmıştı. Bu yönde çalışmaya kararlı görünen Verily Nikon ile birlikte diyabet kaynaklı göz hastalıklarıyla mücadele için kolları sıvadı.

Verily ve Nikon, diyabetik retionopati ve maküler ödem gibi diyabet kaynaklı göz hastalıklarına karşı mücadele edecek. Söz konusu hastalıklar, yetişkenliklerde görme yeteneğinin tamamen kaybolmasına neden olabiliyor.

Otomatik öğrenme yeteneğine sahip görüntüleme teknolojileri geliştirmek isteyen iki şirket, bu sayede söz konusu hastalıkların ilk safhalarındayken tespit edilmesini amaçlıyor. Bu sayede doktorların erkenden duruma müdahale ederek hastaların gözlerini kurtarabileceği belirtiliyor.

Verily Nikon işbirliğinin detayları henüz belirsiz

Verily ve Nikon arasındaki işbirliğinin detayları henüz belirsiz. Ancak yapılacak çalışmalarda Nikon’un optik mühendisliği ve hassas cihazların üretimi konusundaki uzmanlığından faydalanılması muhtemel görünüyor. Verily’nin ise sürece otomatik öğrenme teknolojisiyle katkı vermesi bekleniyor.