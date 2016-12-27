Uber Türkiye faaliyetlerinde sıkıntılı bir döneme girecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta, Uber XL servisinde kullanılan araçlardan birinin trafik polisleri tarafından durdurulduğu ve “korsan taşımacılık” gerekçesiyle hem aracın bağlandığı hem de yolculara 281 TL ceza kesildiği ortaya çıkmıştı. Bu ceza, Uber’in sisteminin ülke genelinde sorgulanmasına neden oldu.

Ceza haberinin ortaya çıkmasının ardından Uber tarafından yapılan açıklamada, şirketin Türkiye’deki faaliyetlerinin yasal mevzuata uygun olduğu belirtildi. Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 81 ildeki müdürlüklere talimat gönderdiği ve Uber araçlarına “korsan taşımacılık” suçundan ceza kesilmesini istediği öğrenildi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Uber’in araçlarıyla seyahat eden yolculara da 281 TL ceza kesilecek. Söz konusu talimatın 12 Aralıkta gönderildiği ve Anayasa Mahkemesi’nin 11 Eylül 2014 tarihli 2014/52 sayılı kararına dayandığı belirtildi. 12 Aralıktan önce yapılan uygulamalarda yolcu taşıyan Uber araçları, sürücünün kim olduğuna bakılmaksızın 60 gün bağlanıyordu.

Yeni talimata göre, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece ceza kesilecek. Bu ceza ilk yakalamada 2 bin 532 TL, ikinci yollamada ise 4 bin 220 TL olacak. Yolcuyu taşıyan sürücünün araç sahibi olması durumunda otomobil, 60 gün boyunca bağlanacak.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Uber sistemiyle çalışan araçların “tarifeli yolcu taşıma” yetkisi bulunmuyor. Dolayısıyla bu sistemin korsan taksicilik alanına girdiği belirtildi. Emniyet yetkilileri, belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşıma yetkisine sadece ticari taksi, ticari plakalı minibüs, belediye ve halk otobüslerinin sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, taksicilerin Uber’den rahatsız olduğunu ifade etti. Taksicilerin plaka alıp vergi ödediğini söyleyen Uğur, Uber’in Hollanda bankalarıyla çalıştığını ve Türkiye’ye vergi ödemediğini öne sürdü.

Uber Türkiye faaliyetlerinin yasalara uygun olduğunu savundu

Uber tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şirketin yolcu taşımak için gerekli belgelere sahip olduğu savunuldu. Açıklamada, Uber’in Türkiye’deki faaliyetleri için vergi ödediğinin de altı çizildi.

Uber Türkiye öncesinde başka ülkelerde de benzer problemler yaşamıştı. Şirket Fransa, Almanya gibi ülkelerde de hem resmi yetkililerle hem de taksi sürücüleriyle karşı karşıya gelmişti.