Uber sürücüsüz otomobil çalışmalarında Alman otomotiv devi Daimler ile birlikte hareket edeceğini açıkladı. Mercedes’in çatı şirketi olan Daimler, Uber ile birlikte otonom sürüş teknolojisine sahip otomobiller üretecek. Söz konusu otomobiller, Uber’in araç filosu içinde hizmet verecek.

Uber CEO’su Travis Kalanick, Daimler gibi otomobil üreticilerinin Uber’in stratejisi için hayati önem taşıdığını belirtti. Otomobil üretiminin zorluğuna dikkat çeken ve bu konuda hiç tecrübelerinin bulunmadığını hatırlatan Kalanick, bu fikrinin bir otomobil fabrikasını gördükten sonra iyiden iyiye kuvvetlendiğini belirtti. Uber CEO’su tasarım, test ve üretim aşamalarının ciddi çaba gerektirdiğini dile getirdi.

Uber ile Daimler arasındaki işbirliği, Uber ile Volvo arasındaki işbirliğinden daha farklı olacak. Volvo, Uber’in otonom sürüş teknolojisini XC90 model araçlarına yerleştirmişti. Uber ve Daimler işbirliğinde ise Daimler’in sahibi olduğu ve yönettiği Mercedes sedanlar üretilecek. Ancak bu araçlar Uber’in filosu içinde yolcu taşıma amacıyla kullanılacak.

Uber’in Daimler’in sürücüsüz otomobillerine yönelik ilgisine dair haberler geçtiğimiz yılın başlarında gündeme gelmişti. Bir Alman dergisi, Uber’in Daimler’e 100 bin adet S serisi Mercedes sipariş ettiğini öne sürmüştü. Bu iddia hiçbir zaman doğrulanmazken, bir süre sonra da unutulmuştu.

Uber, hâli hazırda bazı şehirlerde sürücüsüz otomobillerle yolcu taşıyor. İlk adımı ABD’nin Pittsburgh şehrinde atan şirket, önce sürücüsüz Ford Focus’ları ardından da Volvo’nun SUV’lerini kullanmıştı. Geçtiğimiz ağustos ayında San Francisco’da da sürücüsüz araçlarla yolcu taşıyan şirket, Kaliforniya Motorlu Taşıtlar İdaresi’nin yasağından sonra testlerine Arizona’da devam etme kararı almıştı.

Bu esnada Daimler de Tesla’nın Autopilot teknolojisiyle rekabet edebilecek ilk yarı otonom araçlarını yollara çıkarmaya iyiden iyiye yaklaştı. Şirketin Drive Pilot adını verdiği sistem önümüzdeki yaz S serisi araçlarla kullanıma sunulacak.

Uber sürücüsüz otomobil çalışmalarında başka ortaklıklara da açık

Uber CEO’su Travis Kalanick, önümüzdeki dönemde başka otomobil üreticileriyle de işbirliğine gitmeyi istediklerini belirtti. Kalanic, Uber olarak sürücüsüz otomobil teknolojisinin yayılmasını ve sürücüsüz otomobillerin yollara çıkmasını arzu ettiklerini dile getirdi.