Uber sürücüsüz otomobil testlerine önce Pensilvanya eyaletinin Pittsburgh şehrinde başlamıştı. Şirket, kısa süre önce Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco’da da sürücüsüz otomobillerle yolcu taşımayı test etmek için harekete geçmişti.

Ancak Kaliforniya Motorlu Taşıtlar Dairesi’nin (DMV) müdahalesiyle birlikte Uber’in San Francisco’daki sürücüsüz otomobil testleri sona ermişti. DMV’nin otomobillerinin kaydını iptal etmesinin ardından faaliyetlerini yasadışı olarak sürdürüyor durumuna düşen şirket, en kesin çözümü testleri sonlandırmakta bulmuştu. Uber ilk etapta Kaliforniya’da sürücüsüz otomobil testi gerçekleştirmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Ancak Uber’in sürücüsüz otomobillerini Kaliforniya yollarına çıkarması, kısa vadede pek olası görünmüyor. Şirketin testlerine Arizona’da devam edeceğini açıklaması da bu durumu doğruluyor. Uber’in bu eyaletteki sürücüsüz otomobil testlerine birkaç hafta içinde başlaması planlanıyor.

Uber sürücüsüz otomobil çalışmalarında Arizona Valisi’nden destek görüyor

Uber’den yapılan açıklamada, şirketin sürücüsüz Volvo XC90 SUV’lerden oluşan filosunun Otto kamyonlarla Arizona’ya doğru yola çıktığı belirtildi. Şirket, eyaletteki testlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Arizona Valisi Doug Ducey’in de desteğiyle başlayacağını açıkladı.

Arizona Valisi Doug Ducey, Uber’e olan desteğini Twitter hesabı üzerinden de dile getirdi. VentureBeat sitesinde yer alan habere göre, eyalet sürücüsüz otomobiller konusunda talimatları hazırlamak için adımlarını hızlı biçimde atıyor. Bunun için ulaşım alanındaki uzmanlardan oluşan özel bir kurulun oluşturulması bekleniyor. Ancak eyaletin ulaştırmadan sorumlu departmanının Ducey’in öncülüğündeki bu girişimden haberdar olmadığı söyleniyor.