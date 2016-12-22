Uber San Francisco yollarında sürücüsüz otomobillerle yolcu taşımaya kısa bir süre önce başlamıştı. Şirket, söz konusu otomobillerin test edildiğini belirtmişti. Ancak Motorlu Taşıtlar İdaresi’nin sürücüsüz otomobillerinin lisansını iptal etmesi üzerine Uber, testleri durdurma kararı aldı.

Şirket, geçtiğimiz hafta hem Kaliforniya eyaletinin hem de San Francisco’nun resmi yetkilileriyle bir araya gelmişti. Uber, bu görüşmelerde sürücüsüz otomobillerinin testi için bir izne ihtiyaç duyulmadığı konusunda yetkilileri ikna etmeye çalışmıştı.

Bu çabaların olumsuz sonuçlanmasının ardından şirket, sürücüsüz otomobillerini San Francisco yollarında test etmeyi bıraktığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada sürücüsüz otomobillerin başka şehirlerde kullanılacağı belirtildi.

Uber San Francisco testlerini durdursa da Kaliforniya’dan vazgeçmeye niyetli değil

Uber, sürücüsüz otomobil testi konusunda Kaliforniya eyaletinin tamamında geçerli olacak cinsten kuralların geliştirilmesi için çalışılacağının da altını çizdi.