Uber, servis izni konusunda yerel idarelerle sık sık karşı karşıya geliyor. Şirket, zaman zaman çevreci yönünü ön plana çıkararak yaşadığı sıkıntıları aşmaya çalışıyor. Madrid, geçtiğimiz mart ayına kadar lisanssız sürücüler çalıştırdığı gerekçesiyle Uber’in yasaklı olduğu şehirler arasında yer alıyordu. Şirket, şehirdeki etkinliğini artırmak adına elektrikli Tesla Model S otomobillerle de yolcu taşımaya başladı. Uber Madrid yollarına çıkardığı Tesla’larının sürücü koltuğunda lisanslı sürücüleri oturttu.

Reuters’e konuşan Uber yöneticisi Carles Lloret, Tesla filosu ile Madrid’deki imajlarını düzeltmeyi amaçladıklarını belirtti. Madrid, uzun süredir otomobillerden kaynaklanan hava kirliliğinin etkisini azaltmak için çalışıyor.

Madrid’i yönetenler, son iki yıldır kirliliği ve otomobil kullanımını aşağıya çekmek adına çeşitli önlemler alıyor. Şehirdeki belli yollarda hız limitini aşağıya çekmek ve Madrid’in merkezinde yaşamadığı hâlde bölgeye arabaya gelenlere ceza kesmek, söz konusu önlemler arasında bulunuyor.

Uber’in Madrid’deki faaliyetleri, 2014’te durdurulmuştu. Mahkeme, şirketin amatör şöförler kullanarak mevcut taksi servislerine karşı haksız avantaj kazandığına hükmetmişti. Uber Madrid yollarına geçtiğimiz mart ayında geri dönmüştü. Şirket, halen şehirdeki faaliyetlerinin genişlemesinin engellendiğine dikkat çekiyor.

Uber, Tesla filosu sayesinde Madrid’in yerel yöneticilerinden biraz daha fazla imtiyaz kapmayı hedefliyor. Lloret, şehri yönetenlerin istediği şeyleri yaparak daha fazla sürücü lisansı elde etmeyi istediklerini belirtti.

Uber Madrid öncesinde başka şehirlerde de elektrikli otomobillerle yolcu taşımaya başlamıştı

Uber daha önce de elektrikli otomobiller kullanmıştı. Şirket daha öncesinde Portekiz ve Londra’da da elektrikli otomobillerle yolcu taşımıştı. Şirket, Londra’da elektrikli otomobillerle hava kirliliğine karşı mücadeleye destek olmak istediğini açıklamıştı. Uber’in servisini genişletmek adına elektrikli otomobiller kullanması, Tesla ile yolculuk yapan müşterilerini memnun edecek bir hamle olarak değerlendirilebilir.