Özel ulaşım servisi Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin tehlike altında olduğuna dair haberler, kısa bir süre önce gündeme gelmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bir genelgeyle şirketin faaliyetlerini yasakladığı iddia edilmiş, ancak Uber bir açıklama yaparak Türkiye’deki tüm operasyonlarının yasal çerçeve dahilinde sürdürdüğünü duyurmuştu. Uber İstanbul Anadolu Yakası’nda yapılan yolculuklar için sunduğu özel fırsatla faaliyetlerinin devam ettiği mesajını bir kez daha veriyor.

Uber, ocak ayının sonuna kadar hafta içinde Anadolu Yakası’nda başlayan ve biten yolculuklarda yüzde 50 indirim imkanı sunuyor. Söz konusu indirim, uberXL araçlarıyla gerçekleştirilecek yolculukları kapsıyor. Yolculuklar bu indirim sayesinde 6,50 TL’den başlayan fiyatlarla indirimli olarak yapılabilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen Uber kullanıcılarının “ANADOLU50” promosyon kodunu hesaplarına tanımlamaları gerekiyor.

Uber İstanbul Anadolu Yakası indiriminden bir yolcu en fazla iki kez faydalanabiliyor

Uber kullanıcıları, kampanya süresince en fazla iki defa indirim imkanından yararlanabilecek. Yolculuk başına en fazla 30 TL indirim uygulanabilecek. Promosyon sadece Pazartesi 00:01 ? Cuma 23:59 arasındaki hafta içi yolculuklarında geçerli olacak.