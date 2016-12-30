Twitter’ın kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, mikro blog servisinin kullanıcılarına 2017’de serviste hangi yeniliği görmeyi istediklerini sordu. Gelen cevaplar arasında “Nazilerden kurtulun” veya “Tüm hesaplar en baştan onaylı olsun” gibi ilginç öneriler yer alıyor. Ancak Twitter tweet düzenleme özelliğini sunduğunu takdirde pek çok kullanıcısının kalbini kazanacak gibi görünüyor.

Tweet düzenleme özelliği, Jack Dorsey’e en yöneltilen talep olarak aradan sıyrılmayı başarıyor. Dorsey de verdiği yanıtlarla bu özelliğin sadece onaylanmış hesaplara değil, tüm kullanıcılara sunulması konusunda istekli olduğunu gösteriyor.

Ancak Jack Dorsey’in verdiği yanıtlar, tweet düzenleme özelliğinin hayata geçmesinin düşünüldüğü kadar kolay olmayabileceğini de gözler önüne seriyor. Twitter CEO’su, düzenleme özelliğinin küçük hataları ortadan kaldırmak amacıyla tweetin gönderilmesinden sonra belli bir süre için sunulması gerektiğini savunuyor izlenimini veriyor. Dorsey, iki ay önce atılmış bir tweetin düzenlenmek istemesinin hem teknik açıdan hem de Twitter’ın kamusal arşiv niteliği bakımından sıkıntılı olabileceğini belirtti. Dolayısıyla şirketin tweet düzenleme özelliğinin kapsamı konusunda kararsız olduğu söylenebilir.

Twitter tweet düzenleme özelliği konusunda uzun zamandır çeşitli istekler alıyor

Tweet düzenleme, uzun süredir pek çok Twitter kullanıcısının servise gelmesini istediği özellikler arasında yer alıyor. Kim Kardashian gibi ünlü isimler bile zaman zaman bu konudaki isteklerini açık biçimde dile getirmişlerdi. Jack Dorsey, Kim Kardashian’ın bu konuyla ilgili olarak attığı tweete “Müthiş fikir! Daima işleri hızlandırmanın ve kolaylaştırmanın yollarını arıyoruz.” sözleriyle karşılık vermişti.