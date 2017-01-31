Twitter taciz ile mücadele konusunda yıllardır kendisinden beklenen kararlılığı sergileyebilmiş değil. Mikro blog servisinin kullanıcıları, uzun süredir trol tacizine karşı şikayetlerini dile getiriyor. Şirketin bugüne kadar aldığı önlemler, henüz sorunun çözümü için bir katkı getirmiş değil. Ancak bu durum, Twitter’ı yeni bir girişimde bulunmaktan alıkoymuyor.

Bu yeni girişimin işareti, Twitter’ın yöneticileri tarafından atılan tweetlerde verildi. Şirketin mühendisilikten sorumlu başkan yardımcısı Ed Ho, “Sizi dinliyoruz. Geçtiğimiz yıl yeterince hızlı hareket etmedik. Önümüzdeki günlerde bazı değişiklikleri hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ho’nun açıklamalarını Twitter’ın CEO’su Dorsey de destekledi. Dorsey, Twitter’da tacizle mücadele için tamamen yeni bir yaklaşımı hayata geçirmeyi planladıklarını ve artık her adımda daha açık ve gerçek zamanlı bir diyalog yürüteceklerini belirtti.

Değişikliklere dair detaylar şu anda tam anlamıyla bilinmese de, Ho bazı ipuçları veriyor. İlk olarak bu hafta içinde sessize alma/engelleme konusunda uzun süredir bekleyen düzeltmeleri yapacaklarını söyleyen Ho, tacizcilerin yeni hesapla tacizi sürdürmelerini engelleyeceklerini ifade etti.

Twitter taciz ile mücadele konusundaki vaatlerini yerine getirememişti

Mikro blog servisinin taciz ile mücadele konusundaki sicili pek iyi değil. Ancak şirket bugüne kadar vaatlerini yerine getirebilmiş değiş. Dolayısıyla Twitter’ın bu konuda atacağı adımlara da şüpheyle yaklaşılıyor. Ancak Twitter bu sefer kullanıcılardan gelecek geri bildirimleri dinlemeye hazır olduğunun altını çiziyor.