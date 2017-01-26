Twitter’ın mobil uygulamalarının sekmelerinin merkezinde yer alan Anlar sekmesi tarihe karışıyor. Twitter, kendi editörleri tarafından toplanan içeriklerden oluşturulan koleksiyonların ön plana çıkarıldığı bu sekmeyi Keşfet adı verilen yeni bir sekmeyle değiştiriyor. Twitter Keşfet sekmesi içinde Anlar’a da yer vermeye devam edecek, ancak yeni sekmede gündem başlıkları ve arama özelliği ön planda olacak.

Twitter’ın ekim ayından beri test etmekte olduğu Keşfet özelliği gündemdeki başlıklar, Anlar ve arama motorunu Instagram’ın Keşfet sekmesindekine benzer bir düzen içinde sunuyor. Hatta Instagram’da olduğu gibi bir büyüteç ikonuyla simgeleniyor. Ayrıca dikkate değer canlı yayın videoları da kaynağın tepesinde gösteriliyor. Daha önce Twitter’ın arama butonu üst kısımda, yeni tweet butonunun yanında yer alıyordu. Gündemdeki başlıklar ise arama ikonuna tıklatıldığında, arama çubuğunun altında gösteriliyordu.

Söz konusu hamle Twitter’ın içerik keşfetme işlerini tek bir sekme altına toplama gayretlerinin bir simgesi olarak nitelendirilebilir. Twitter, konuyla ilgili olarak yayınladığı blog yazısında hiçbir şeyin bir yere gitmediğini, sadece kullanıcıların bulmak istediklerini daha kolay bulmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtiyor. Yine de geldiğimiz noktada, zamanında ses getiren bir tanıtım kampanyasıyla duyurulan Anlar özelliğinin beklenen etkiyi yaratamadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Aslında Twitter daha önce de Keşfet sekmesini kullanmıştı. 2015 yılına kadar, uygulamada yer alan Keşfet bölümünde takip edilen kişilerin popüler tweet’leri gösteriliyordu. Twitter bunun yerine “siz uzaktayken” şeklinde başlık taşıyan içerik kutularını zaman akışına getirdi. Ayrıca birçok gündem başlığı için editoryal açıklamalar da ekledi.

Twitter Keşfet sekmesini iOS uygulamasında kullanıma sunulmaya başladı. Şirketin belirttiğine göre birkaç hafta içinde Android‘e de gelecek.