Twitter yatırımcıları kazanmayı hâlâ başarabilmiş değil. Mikro blog servisi, neredeyse her çeyrekte ya finansal değerlerde ya da kullanıcı büyümesinde beklentilerin altında kalıyor. Yayınlanan son Twitter finans raporu, servisin günlük aktif kullanıcı sayısının yüzde 11 oranında arttığını gösteriyor. Ancak gelir artış oranının sadece yüzde 1 olması, aktif kullanıcı sayısının yükselmesini gölgeliyor.

Twitter, son 1 yıllık dönemde ilk kez kullanıcı sayısındaki artış oranını çift hanelere çıkarmayı başardı. Ancak 2015’in son çeyreğinde yüzde 48 olan gelir artış oranının 2016’nın son çeyreğinde yüzde 1’de kalması, mikro blog servisi için sıkıntıların bitmediğini gösteriyor.

Finans raporunun gerçek dünyaya etki etmesi de fazla zaman almadı. Raporun açıklanmasının ardından seans öncesi işlemlerde Twitter’ın hisseleri yüzde 11 oranında değer kaybetti.

Twitter, kullanıcı sayısındaki artışı ise servislerde yapılan iyileştirmelere, pazarlamaya ve “organik eğilimler”e bağladı. Yeni ABD Başkanı Donald Trump’ın aktif bir Twitter kullanıcısı olması, bahsi geçen organik eğilimleri tetikleyen bir faktör olarak nitelenebilir. Kullanıcı sayısının ABD başkanlık seçimi döneminde artmış olması da bu durumu doğrulayan bir veri olarak dikkat çekiyor.

Twitter finans raporu kullanıcı etkileşimindeki artış konusunda umut veriyor

Twitter’dan yapılan açıklamada, yılın dördüncü çeyreği itibarıyla tweet görüntülemelerinde ve Twitter’da geçirilen sürede de çift haneli artışın devam ettiği belirtildi. Mikro blog servisi, bu trendin önümüzdeki dönemde de büyümesini öngörüyor. Tacizle mücadele için atılan adımların ve yeni keşif sekmesinin bu hedefe nasıl bir katkı sağlayacağı merak ediliyor.