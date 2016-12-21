Twitter bu yıl içinde ters kronolojik zaman tünelinden vazgeçmiş ve algoritmalardan yararlanarak alaka düzeyi tweetleri ön plana çıkarmayı seçmişti. Şirket, bu yolla kullanıcı etkileşimini daha üst seviyeye çekmeyi amaçlamıştı.

Twitter bundan böyle arama sonuçlarını da alaka düzeyine göre sıralayacak. Şirket, daha alakalı arama sonuçlarının da daha gelişmiş bir arama deneyimine ön ayak olmasını amaçlıyor.

Twitter Arama Kalitesi ekibinde görev yapan kıdemli yazılım mühendisi Lisa Huang, bu değişikliğin nedenlerini bir blog yazısıyla açıkladı. Twitter’ın hızlı hareket ettiğine dikkat çeken Huang, bazen güncel arama sonuçlarının gerçekte aranan tweetleri göstermediğini belirtti.

Huang’ın ekibi, hangi tweetlerin gösterileceğine karar vermek için çeşitli faktörleri test etti. Mikro blog servisi, alakalı tweetlerin belirlenmesi konusunda otomatik öğrenme teknolojisinden de yardım alıyor. Kullanıcıların tıkladıkları tweetler veya paylaşımlar, Twitter’ın neyin alakalı olduğu konusunda fikir edinmesine yardımcı oluyor.

Huang, “Bir kişinin Twitter’daki hareketleri, alakalı bilginin belirlenmesi konusunda çok değerli bir kaynak niteliği taşıyor.” cümlesiyle bu durumu özetliyor. Twitter’ın elinde kullanıcıların hangi tweetleri gördüğü, hangi tweetlerle etkileşim içine girdiği ve bunları nasıl gerçekleştirdiğine dair veriler bulunuyor. Bu bilgileri kullanarak otomatik öğrenme modellerini eğitebildiklerini söyleyen Huang, bu sayede tweetlerle nasıl etkileşime girilebileceğine karar verildiğini ifade etti. Otomatik öğrenme modelleri daha sonrasında ilgili tweetleri, kullanıcıların etkileşim olasılıklarına göre sıralayacak.

Twitter arama sonuçları üzerinden herkesin istediği bilgiye ulaşmasını hedefliyor

Twitter arama sonuçları üzerinden kullanıcılarına en uygun bilgileri ulaştırmayı amaçlıyor. Bir tweetin fazla sayıda retweet edilmesi, o tweetin pek çok kullanıcının ilgisini çekebileceği anlamına gelmediğini de unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla Twitter’ın arama sonuçlarında da otomatik öğrenmeden yardım alması doğru bir hamle gibi görünüyor.