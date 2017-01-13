Apple TV’nin dördüncü nesil versiyonu 2015 yılının sonlarına doğru çıktığında, uygulamaların dosya büyüklükleri 200 MB ile sınırlandırılmıştı. Apple, artık daha büyük boyutlu tvOS uygulama paketlerini kabul etmeye başladığını açıkladı. Bundan böyle geliştiriciler en fazla 4 GB büyüklüğündeki uygulamalarını Apple’a gönderebilecekler.

Yapılan bu son değişiklikle birlikte tvOS uygulamaları da, 4 GB’lık maksimum dosya büyüklüğüne sahip olan iOS uygulamaları kadar büyük olabilecek. Apple, bu boyut sınırı artırımı sayesinde geliştiricilerin daha eksiksiz ve zengin bir kullanıcı deneyimi sunabileceklerini söylüyor.

Bu arada, isteğe göre kaynak kullanımında bulunan tvOS uygulamaları, App Store’da 20 GB’ye varan ek içeriği tutma imkanına sahip olacak.

Apple TV’nin 32 GB ve 64 GB dahili hafızaya sahip modelleri bulunuyor. Başlangıçta sınır koyulmasının amacı, kullanıcıların cihazlarının depolama alanını hızlı şekilde doldurmalarını önlemek gibi görünüyor. Şimdi cihazın çıkışının üstünden bir yılı aşkın bir zaman geçti, App Store da olgunlaştı. Apple’ın da başlangıçta izlediği politikasından vazgeçmemesi için bir neden kalmadı.

tvOS uygulamaları geliştirenler, konuyla ilgili daha fazla ayrıntıyı Apple geliştirici portalında bulabilirler.