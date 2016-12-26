Türkiye akıllı telefon pazarı uzun süredir pek de hız kesmeden büyüyordu. Ancak 2016’nın üçüncü çeyreğiyle birlikte bu alandaki dengeler değişmişe benziyor. IDC tarafından hazırlanan rapora göre; 15 Temmuz darbe girişimi, dolar kurundaki sürekli dalgalanma ve bunlara bağlı olarak gelişen ekonomik belirsizlikler, bu teknoloji grubunda ciddi bir negatif etki yarattı.

IDC’nin raporuna göre, Türkiye akıllı telefon pazarı yıllık bazda yüzde 11’lik bir küçülme yaşadı. Pazarın bir önceki çeyreğe kıyasla olan küçülme oranı ise yüzde 17 olarak gerçekleşti. 2016’nın üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye 2,75 milyon akıllı telefon ithal edildi. Ciro olarak yıl bazında küçülme ise yüzde 25 oldu.

IDC’nin raporunda üreticilerin akıllı telefon pazarında yaşadığı sıkıntılara da değiniliyor. Dolardaki artış nedeniyle üreticilerin son kullanıcı fiyatlarında indirimi baskılamak zorunda kaldığı belirtilirken, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında oluşan kırılgan ekonomik ortamda düşen kârlılıkların da mücadele edilecek unsurlar arasına eklendiğine dikkat çekildi.

Raporda teknoloji zincirlerinin yaşadığı sıkıntılardan da bahsediliyor. IDC; düşen satışların ve kârlılığın, azalan tüketici güveninin ve fiyatlar üzerindeki ciddi rekabetin oyuncuları zor durumda bıraktığının altı çizildi. IDC’nin raporuna göre, benzer sıkıntılar operatör kanalında da yaşanıyor.

Samsung, yüzde 43’lük pazar payıyla Türkiye akıllı telefon pazarında zirvede yer alıyor. Şirketin bir yıl öncesine kıyasla gerileyen performansında J serisinde yaşanan tedarik sıkıntılarının etkili olduğu düşünülüyor. Apple, çeyreği yüzde 15 pazar payıyla kapattı. LG ise G5’te aradığını bulamadığı için pazar payının yüzde 4’e gerilemesine engel olamadı.

Yerli oyuncularla Türkiye akıllı telefon pazarı gelişiyor

Türkiye akıllı telefon pazarının yerli oyuncuları içinse 2016 daha iyi geçmişe benziyor. Google ile yakın işbirliğini sürdüren General Mobile, yüzde 13’lük pazar payıyla ilk dört arasında yer almayı sürdürüyor. Vestel ise yılın son çeyreğindeki başarılı operatör kampanyası sayesinde pazar payını yüzde 7’ye yükseltmeyi başardı.