Turkcell’in farklı cihazlar üzerinden erişilebilen kişisel televizyon platformu Turkcell TV+ Discovery kanallarıyla şimdi yeni HD kanallarını bünyesine ekliyor. Discovery Networks grubuna ait olan Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanalları platforma eklendi.

Discovery’nin Discovery Channel HD, Animal Planet HD, Discovery Science HD, Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD olmak üzere beş kanalını platformuna ekleyen Turkcell TV+’ın yarısı HD olmak üzere toplam kanal sayısı 120’nin üstüne çıkmış oldu.

Turkcell’in belirttiğine göre, Discovery Channel en yüksek kalitede gerçeğe dayalı, bilgilendiren, ilham veren ve eğlendiren içerik üretirken Animal Planet dünyanın sevilen vahşi yaşam kanallarından biri olarak dikkat çekiyor. Bilime odaklanan küresel kanal Discovery Science, bilimi günlük yaşantının bir parçası olarak ele alırken Eurosport 1 futbol, bisiklet, motor sporları ve tenis gibi sporları deneyimli yerel yorumcularla günlük olarak canlı yayınlıyor. Eurosport 2 ise Eurosport 1?de yayınlanan en iyi etkinliklerin yan müsabakalarını canlı sunuyor.

Turkcell TV+, “Kayıt Etme” özelliği ile programları istenilen zamanda ve istenilen yerde izleme fırsatı verirken, “Geriye Alma” özelliği sayesinde kaçırılan içerikleri izleyicisine sunuyor. Uygulamayı yükleyen kullanıcıların ilk ay ücretsiz deneyimleyebildiği TV+, herkesin kullanımına açık olup Turkcell’lilere TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte sunuluyor.