Turkcell PlayStation 4 satışına başlıyor. Şirket, bu satışları Financell markasıyla faaliyet gösteren finansman şirketi Turkcell Finansman A.Ş.’nin desteğiyle gerçekleştirecek. Sony Eurasia garantisine sahip PlayStation 4 500 GB modeli, Turkcell tarafından tarifeye ek 12, 24 ve 36 taksit seçenekleriyle sunulacak.

Yenilenen PlayStation 4 500 GB, orijinal modele kıyasla yüzde 30 daha ince ve yüzde 16 daha hafif bir kasaya sahip. Yeni kasayla birlikte DualShock 4 oyun kumandası da yenilenmiş bir biçimde kullanıcıların karşısına çıkmıştı.

Turkcell’in PlayStation 4 satışına başlaması, oyun konsolunu peşin veya kredi kartına taksitle almak dışında bir yol arayanların karşısına faydalanabilecekleri makul bir opsiyon çıkarmış oluyor.

Turkcell PlayStation 4 için üç farklı taksit seçeneği sunuyor

Turkcell PlayStation 4 satın almak isteyenlere 12, 24 ve 36 ay olmak üzere üç farklı ödeme modeli sunuyor. 12 ayı tercih edenlerin her ay tarifelerine ek olarak 107,38 TL ödemeleri gerekiyor. 24 ayda bu rakam 58,48 TL, 36 ayda ise 42,90 TL oluyor.