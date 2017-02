Türk Telekom’un dijital dergisi Türk Telekom Mobil Dergi’nin Şubat 2017 sayısı yayınlandı. Yeni sayı tam bir akıllı saat şöleni; bir değil, iki popüler akıllı saatin detaylı incelemesi bu sayıda yer alıyor.





Apple‘ın geçtiğimiz aylarda Türkiye piyasasına getirdiği ikinci nesil akıllı saati Apple Watch Series 2 hakkında merak ettiklerinizi Mobil Dergi’nin Şubat 2017 sayısında bulabilirsiniz. 50 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan bu akıllı saatin tasarım, fitness, yazılım ve diğer detayları incelemede yer alıyor.

Bir başka akıllı saat, geçen yılın sonlarına doğru ülkemizde satışa sunulan Samsung Gear S3 de inceleme sayfalarının diğer konuğu oluyor. Gear S3’ün Frontier modeli hakkındaki detaylar, bu akıllı saatin sunduğu kullanıcı deneyimi ve fitness özellikleri bu sayıda detaylı şekilde işleniyor.

1 of 5

Yılın ilk büyük teknoloji etkinliği olan CES 2017 de Mobil Dergi’nin Şubat 2017 sayısında detaylı şekilde işleniyor. Akıllı telefonlar, giyilebilir ürünler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer yeni ürünlerle ilgili bilmek istedikleriniz Ayın Konusu bölümünde yer alıyor.

Uygulama bölümü her ay olduğu gibi bu ay da dopdolu. Yenilenen ve yepyeni bir deneyim sunmaya başlayan not tutma uygulaması Evernote, yemek fotoğraflarının çekimine odaklanan Foodie gibi uygulamaların, Golf Clash ve Linq gibi eğlenceli oyunların detaylı incelemeleri bu sayıda okuyucularla buluşuyor. Bunun dışında ayın öne çıkan iOS ve Android uygulamaları da her zaman olduğu gibi yine listeleniyor.

İpucu bölümünde Bluetooth özellikli bir arabası olup aynı zamanda iPhone sahibi olanların ilgisini çekecek bir ipucu bulunuyor. iOS 10 ile birlikte gelen Evrensel Kopyalama Panosu özelliğini de unutmayalım. Ayrıca Android telefonlarında görüntü boyutunu artırma ve sadece tek bir uygulamayı ekrana sabitleme gibi yararlı Android ipuçları da bu sayıda mevcut.

Ocak 2017 yeni akıllı telefonlar bakımından epey bereketli geçti. HTC U Ultra, HTC U Play, Samsung Galaxy A 2017 telefonları ve Nokia 6 gibi yepyeni telefonların detaylarını da Hızlı Bakış bölümünde bulabilirsiniz.

Haber bölümünde geçtiğimiz ayın önemli olaylarını bulabilir, ocak ayının hızlı bir özetini alabilirsiniz.

Türk Telekom Mobil Dergi ücretsiz

Türk Telekom Mobil Dergi’nin Şubat 2017 sayısı da daha önceki sayılar gibi ücretsiz. iOS veya Android uygulamalarını ilgili mağazalardan ücretsiz olarak indirebilir ve bu ayki ve daha eski sayıları ücretsiz olarak okuyabilirsiniz.