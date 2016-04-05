Honor serisi Huawei’nin en çok beğeni toplayan ürünlerini bünyesinde barındıran, yüksek fiyat-performans oranlı ürünlerin yer aldığı bir seri. Ne var ki, Huawei’nin şimdiye kadar Honor serisi Android telefonlarını Türkiye’ye getirdiğine pek tanık olmadık. Türk Telekom sağolsun, Honor serisinin öne çıkan ürünlerinden olan Honor 7’yi kendi markasını taşıyacak şekilde Türkiye’ye getiriyor. Geçmişte Avea markası altında çeşitli yüksek fiyat-performans oranlı Android telefonların çıktığını görmüştük. Türk Telekom Honor 7 bu geleneğin Türk Telekom markası altında da devam edeceğini gösteriyor. 5.2 inç Full HD ekran, sekiz çekirdekli işlemci, 20 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel flaşlı ön kamera gibi kağıt üstünde oldukça iyi duran teknik özelliklere sahip Türk Telekom Honor 7 ile ilgili detayları incelememizde bulabilirsiniz.

Tasarım

Huawei Honor 7 modelinin tasarımını herhangi bir fark olmaksızın Türk Telekom Honor 7’de görüyoruz. Metalin yoğun olarak kullanıldığı bu telefon Huawei’nin çoğu telefonunda gördüğümüz, hafif kavis içeren, bununla birlikte keskinliği de hissedilen köşelere sahip tasarımla birlikte geliyor. 8.5 mm’lik kalınlık biraz fazla gibi görünebilir, ancak kenar profili daha ince, kalınlık arka yüzeyin hafif kavisli olmasının bir sonucu. Aslında hafif kavisli arka yüzey Honor 7’nin daha rahat tutulmasını sağlıyor. Bununla birlikte metal gövdenin seramik kaplamalı bitimi de cihazın elden kayıp gitmesini engelliyor, kullanımı daha rahat hâle getiriyor. 160 gr. ağırlığıyla Honor 7 ortalamanın hafif de olsa üstüne çıkıyor, ne var ki telefonun elde çok fazla ağırlık hissi vermediğini belirtmek gerekiyor. Sonuç olarak karşımızda epey sağlam duran ve bu hissi kullanıcıya yaşatan, tek elle rahatlıkla tutulup kullanılan bir telefon duruyor.

Ön yüze baktığımızda 5.2 inç ekranın etrafını saran çerçeve fazla geniş sayılmaz. Yaklaşık yüzde 72’lik ekran-yüzey oranı makul değerlerde. İki uzun kenarı saran çerçevenin kalınlığı fazla olmadığı için cihaz tek elle biraz daha rahat kavranıyor, baş parmağınız ekran üzerinde geniş bir alana erişim sağlayacaktır. Ekranın altında herhangi bir fiziksel kontrol yok. Üst tarafta ise sensörler, ahize hoparlörü, 8 megapiksel kamera ve Honor 7’yi farklı kılan ve selfie odaklı bir telefon yapan LED flaş bulunuyor.

Telefonun etrafını çevreleyenlere baktığımızda sağ kenarda ses tuşlarını ve güç butonunu biraz yukarı doğru olacak şekilde konumlandırılmış olarak görüyoruz. Sol kenara baktığımızda da üst tarafa doğru nanoSIM ve microSD kart tepsisini, onun hemen altında da Akıllı Tuş olarak adlandırılan özel tuşu görüyoruz. Akıllı Tuş’a aynı anda üç farklı işlevi atayabilir; en sık kullandığınız uygulamaya ya da işleve bu tuş yardımıyla kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kameranın açılması, ekran görüntüsünün alınması Akıllı Tuş’a atayabileceğiniz işlevlerin arasında yer alıyor.

Üst tarafta kulaklık jakını ve kızıl ötesi portunu görüyoruz. Alt tarafta ise microUSB portunu ve bunun her iki yanına yerleştirilmiş ızgaraları görüyoruz. Bunlar Honor 7’de çift hoparlör varmış gibi bir izlenim uyandırıyor, ancak bunlardan sadece sol tarafta olanı gerçekten hoparlör işlevi görüyor. Arka tarafa baktığımızda 20 megapiksel kamerayı ve çift renkli LED flaşı görüyoruz. Bunların altında parmak izi okuyucusu var. Parmak izi okuyucusunu özellikle telefonu kavradığınızda işaret parmaklarınızla rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Sadece bu parmaklarınızı bile tanıtmanız yeterli olacaktır. Arka tarafa yerleştirilmiş Honor ve Türk Telekom logoları da dikkatlerden kaçmıyor. Honor 7’de çıkarılabilir bir arka kapak veya benzeri yapı bulunmuyor, bu da pilin sabit olduğu anlamına geliyor.

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Donanım ve Performans

Türk Telekom Honor 7’de 5.2 inç IPS NEO LCD ekran bulunuyor. Bu ekran 1920 x 1080 piksel çözünürlük, dolayısıyla 424 ppi piksel yoğunluğu değeri sunuyor. Huawei Honor 7’den bildiğimiz kadarıyla bu ekran 1500:1 gibi yüksek bir kontrast oranı ve yüzde 85’lik renk doygunluğu sunuyor. Gerçekten de Türk Telekom Honor 7’nin canlı renkler, keskin yazı ve görüntüler sunuyor, dışarıda da rahat bir görüş sunuyor. Telefonun görüş açıları da oldukça iyi, her açıdan iyi bir görüş sunuluyor. Full HD çözünürlüklü bu ekranın her iş için fazlasıyla yeterli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Honor 7’de Huawei’ni kendi üretimi olan sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 935 işlemci yer alıyor. 2.2 GHz’lik maksimum saat frekansına sahip olan bu işlemci Mali-T628 GPU da barındırıyor. Ayrıca 3 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Huawei’nin sunduğu bu işlemci paketi genel olarak iyi şekilde işliyor. Telefon çok fazla ısınmıyor, yüksek yük altında da sıcaklık optimum değerler içinde kalmayı başarıyor. Kullanıcı arayüzünde gezinti, uygulamaların açılması, uygulamaların kapanması, uygulamalar arasında geçiş gibi işlerde de oldukça akıcı. Oyun konusunda da iyi bir performans sergileyen Honor 7, grafik bakımından yoğun olan oyunlarda kaliteyi biraz düşürse de akıcılıktan fazla ödün vermiyor.

Benchmark testlerine baktığımızda Türk Telekom Honor 7’nin 2014’ün sonlarında ve 2015’in başlarında çıkan Samsung Galaxy S5 ve benzeri akıllı telefonlarla aşağı yukarı aynı seviyede sonuçlar verdiğini görüyoruz. GeekBench 3 testine baktığımızda da özellikle çoklu çekirdek performansı bakımından Türk Telekom Honor 7’nin iyi iş çıkardığı görülüyor. Genel olarak Türk Telekom Honor 7 günlük işlerde ihtiyaçları fazlasıyla karşılayacak bir akıllı telefon gibi görünüyor.

Türk Telekom Honor 7’de 16 GB’lık dahili hafıza bulunuyor. Günümüzde bu kapasite değeri çoğu kullanıcı için pek yeterli olmuyor. Bu nedenle Honor 7’yi satın almayı düşünenlerin 128 GB’ye kadar kapasiteye sahip kartları destekleyen microSD kart yuvasını değerlendirmeleri yerinde olacaktır. En az 32 GB’lık bir bellek kartını da bu telefonla birlikte satın almanızı öneririz. Bu şekilde çekeceğiniz fotoğraflar ve videolar, Full HD ekranda izlemeyi planladığınız yüksek çözünürlüklü videolar için gerekli alanı da açmış olacaksınız.

Yukarıda Honor 7’de tek bir hoparlörün bulunduğunu, sadece alt kenardaki sol ızgaranın hoparlör çıkışına sahip olduğunu belirtmiştik. Arkada bir hoparlöre vermek yerine alt kenara yerleştirmek çoğu durumda sesin herhangi bir engelle karşılaşmadan ortama yayılmasının sağlıyor. Ancak oyun oynarken telefonu yatay tuttuğunuzda parmaklarınızın hoparlörü kapatması ihtimali söz konusu. Hoparlörün ses çıkışı ortalamalarda geziniyor, kalabalık ortamlarda daha güçlü bir hoparlör veya kulaklık daha rahat etmenizi sağlayacaktır.

Parmak izi okuyucusu

Yukarıda Türk Telekom Honor 7’nin arkasında parmak izi okuyucusunun bulunduğunu söylemiştik. Bu okuyucu özellikle işaret parmaklarının rahatlıkla erişebileceği bir noktaya yerleştirilmiş. Ancak bu durum Honor 7 masa üstünde dururken parmak izi okuyucusuna telefonunuzu elinize almadan erişemeyeceğiniz ve ekran kilidini açmak için parola kullanmanız gerekeceği anlamına geliyor. Ancak telefonu elinizde tuttuğunuz durumlar için parmak izi okuyucusunun yeri epey isabetli ve pratiklik sağlar gibi görünüyor.

Honor 7’nin parmak izi okuyucusu epey hızlı. Parmak izi kaydetme işlemi 30 saniyenin altında bir sürede tamamlanıyor. Hızlı ve doğru şekilde algılama yeteneğine sahip olan parmak izi okuyucusu sayesinde kilit ekranını anında geçebilirsiniz.

Parmak izi okuyucusu sadece parmak izi tarama işini görmüyor, aynı zamanda sürükleme hareketlerini de destekliyor. Parmak izi okuyucusunda aşağı doğru yapacağınız sürüklemeyle bildirim panelini açabilir, yukarı doğru sürükleyerek de en son uygulamaları açabilirsiniz. Tıklatmak da geri tuşunun işlevini yerine getiriyor. Ancak parmak izi okuyucusu tam da işaret parmağının telefona temas ettiği noktaya yerleştirildiği için istenmeyen hareketler meydana gelebilir, bu nedenle dikkatli olmanızda veya söz konusu sürükleme hareketlerini devre dışı bırakmanızda fayda var.

Pil ve Kablosuz

Honor 7’nin içinde 3100 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil var. Bu pil Honor 7’nin birkaç e-posta yazışması, telefon görüşmesi, mesajlaşma, fotoğraf ve video çekimi, internette gezinme, sosyal ağları kontrol gibi normal yoğunluklu günlük kullanım senaryosuna göre bir günü rahatlıkla çıkarmasını sağlayacaktır. Telefonda yer alan güç yönetim mekanizmasından yardım alarak cihazın kullanımını optimize edebilir ve pilin kullanım süresini artırabilirsiniz. Bu arada Honor 7’nin hızlı şarj özelliği de mevcut. Kutudan çıkan seyahat şarj adaptörünü kullanarak şarj ettiğiniz takdirde sadece yarım saat gibi kısa sürede yüzde 50’ye varan kapasiteyi doldurmanız mümkün. Bu da neredeyse bir tam günü çıkarmak için size yetecektir.

Kablosuz bağlantı tarafına baktığımızda Türk Telekom Honor 7’nin epey zengin olduğunu görüyoruz. 802.11b/g/n Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1 + LE, A-GPS, GLONASS veya BDS destekli GPS, NFC listede yer alıyor. Bunlara ek olarak bir de kızılötesi portunu görüyoruz. Üstte yer alan bu port sayesinde Türk Telekom Honor 7’yi bir uzaktan kumanda gibi kullanmak, evdeki elektronik eşyalarınızı uzaktan kumana etmek mümkün oluyor. Cihazda yüklü olarak gelen uzaktan kumanda uygulamasını kullanarak kurulum işlemini kısa sürede tamamlayabilir ve uzaktan kumanda cihazına ihtiyaç duymaksızın, tüm sisteminizi Honor 7 ile kumanda edebilirsiniz.

Bir de işin 4.5G tarafı var ki, Türk Telekom’un üstünde durduğu noktalardan bir tanesi de bu. Şu anda piyasada operatör bilgisi bölümünde 4.5G yazan sayılı telefonlardan bir tanesi olan Türk Telekom Honor 7 Kategori 6 tipi LTE desteğine sahip. Bu da saniyede 300 Mbps’ye varan indirme ve 50 Mbps’ye varan yükleme hızlarını desteklediği anlamına geliyor. Honor 7’nin çekim kalitesi oldukça iyi, başka telefonlarla, hatta üst sınıf amiral gemileriyle sinyal durum çubuklarının tamamının dolmadığını gördüğümüz bir ortamda Honor 7’nin 4.5G göstergesinde tüm çubuklar dolu görünüyordu. Tabii ki, her üreticinin sinyal gücünü yorumlaması farklı olabilir, ancak tüketiciler açısından bu görünen durum önemli olsa gerek. Hız testlerinde de Türk Telekom Honor 7’nin iyi sonuçlar verdiğini belirtmemiz gerekiyor. 3G tarafında da 42 Mbps HSDPA desteğinin mevcut olduğunu, 3G şebekelerinde de bu telefonun oldukça iyi bir performans sergileyeceğini belirtelim.

Yazılım

Honor 7’de Android 5.0.2 Lollipop geliyor ve bunun üstünde de Huawei’nin Emotion UI olarak adlandırılan kullanıcı arayüzü var. Bir de Türk Telekom’un çeşitli özelleştirmelerini unutmamak gerekiyor. Türk Telekom’un yüklediği ana ekran ve kilit ekranı duvar kağıtları cihazı süslüyor. Özellikle kilit ekranındaki duvar kağıdının oldukça hoş ve etkileyici olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Kullanıcı arayüzünde uygulama menüsünün bulunmadığı, tüm uygulama kısayollarının ana ekran panellerine yerleştirildiği bir yapı görüyoruz. Bu yapıyı çok beğendiğimiz söylenemez, ancak Android kullanıcıları arasında bu tarz düzeni beğenenlerin sayısının her geçen gün daha da arttığını biliyoruz. Bu tarz kullanımın bir avantajı uygulamaları, bileşenleri, klasörleri dilediğiniz panelde istediğiniz şekilde dizmek, böylelikle farklı kullanım alanları için farklı paneller tasarlayabilmek. Öyle ki, sosyal medya ile ilgili olanları bir panelde, iş ile ilgili olanları bir başka panelde toplayabilirsiniz.

Huawei’nin özelleştirmeleri etkisini uygulama kısayollarında ve menü bileşenlerinde de gösteriyor. Google’ın Material Design tasarım çizgisinin epey uzağında olan bu tasarımın da kendine has bir albenisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Yuvarlatılmış köşelere sahip uygulama kısayolları özellikle telefonda yüklü gelen yerel uygulamalarda oldukça hoş görünüyor. Kullanıcı menüsündeki ve bildirim tepsisindeki yazılar da ince görünümleriyle kullanıcı arayüzüne ayrı bir estetik katıyor. Bildirim tepsisi ikiye ayrılmış, bir bölümde gelen bildirimleri zaman sırasına göre listeleyebilirsiniz. Diğer bölümde ise telefonun ekran parlaklığını ve Wi-Fi, Bluetooth gibi sık kullanılan özelliklerine hızlı şekilde erişmeyi sağlayan ayarlar yer alıyor.

Bir de Temalar var. Türk Telekom Honor 7’nin kullanıcı arayüzünün görünümünü sunulan çeşitli temalar sayesinde değiştirebilirsiniz. Duvar kağıtları ve diğer unsurlar geldiği hâliyle epey güzel görünüyor, ancak biraz değişikliğin kimseye de zararı olmaz, değil mi? Yukarıda Türk Telekom duvar kağıtlarında bahsetmiştik. Telefonda gördüğümüz bir başka Türk Telekom dokunuşu da yüklü gelen uygulamaları. Türk Telekom Mobil Dergi, Müzik, Tivibu, Online İşlemler gibi uygulamalar Honor 7’de yüklü olarak geliyor. Buna ek olarak Online İşlemler ve Müzik uygulamalarına özel bileşenlerin de bulunduğunu belirtelim.

Diğer uygulamalara baktığımızda Gmail, YouTube, Haritalar gibi Google uygulamalarının bir klasör altında rahatlıkla erişilebilecek şekilde durduğunu görüyoruz. Büyüteç, Ayna, vb. gibi çeşitli araçlar da Honor 7’de yüklü olarak geliyor. WPS Office uygulaması da telefonda yüklenmiş şekilde sunuluyor. Daha fazla uygulama ve oyunu Google Play’den indirebilirsiniz.

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Kamera

Kameralar bakımından Türk Telekom Honor 7’nin kağıt üstünde epey güçlü olduğunu görüyoruz. Telefonun arkasında 20 megapiksel, çift LED flaşlı, f/2.0 diyafram açıklıklı kamera yer alırken önde de 8 megapiksel, f/2.4 diyafram açıklıklı bir kamera mevcut. Öndeki kameranın bir başka dikkat çekici tarafı flaş barındırması.

Kamera uygulaması daha önce incelediğimiz Huawei Android telefonlarında gördüğümüzden çok farklı sayılmaz. Gece modu, ağır çekim, yiyecek modu gibi özel modlarla farklı ihtiyaçlar için en iyi karelerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca Honor 7’nin kamerasıyla ışık fotoğrafları da çekebilirsiniz. Bunun için özellikle bir tripod kullanmanız veya Honor 7’yi sabit bir yere koymanız gerekli. Honor 7 pozlama süresini uzun tutarak bir anı birden fazla karede yakalıyor ve onları cihaz içinde birleştirerek etkileyici ışık fotoğrafları elde ediyor. Çeşitli kısayollar da fotoğraf veya video çekimini kolaylaştırıyor. Örneğin cihazın ekranı kapalıyken bir fotoğraf çekmek istediğiniz de ses kısma tuşuna bir süre basılı tutmanız kamera uygulamasını hızlı şekilde açıyor ve çekimi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra parmak izi okuyucusuna parmağınızı dokundurarak da fotoğraf çekebilirsiniz ki, bu imkan özellikle selfie çekimlerde bir hayli kullanışlı oluyor. Tüm bunlara ek olarak, Honor 7’nin kamera uygulamasında Pro modu da bulunuyor. Pozlama telafisi, beyaz dengesi gibi ayarları, tıpkı Nokia Camera uygulamasındakine benzer bir kamera arayüzü üzerinden ayarlayabilir, çekimlerinize kendi yorumunuzu katabilirsiniz.

Honor 7 ile çekilen fotoğraflara baktığımızda, karelerin detay ve renk doygunluğu bakımından fazlasıyla tatmin edici olduğu görülüyor. Özellikle ortamdaki ışık koşulları iyiyse, elde edilen çekimler de oldukça başarılı, berrak ve parlak fotoğraflar elde etmek mümkün oluyor. Işık şiddeti azalmaya başladığında ise yavaş yavaş gürültü etkisi hissedilmeye başlıyor. Gece çekimlerinde pozlama iyi olsa da, gürültü etkisini karanlık bölgelerde fark etmek mümkün oluyor. Makro çekimlerde ve hareketli nesnelerin çekiminde Honor 7 iyi iş görüyor gibi.

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Ön kamera 8 megapiksel gibi yüksek çözünürlüğe sahip olmasının yanında bir de LED flaş barındırmasıyla diğer akıllı telefon kameralarından ayrılıyor. LED flaş özellikle karanlık ortamlarda selfie fotoğrafların daha aydınlık çıkmasını sağlıyor. Bununla birlikte flaşın varlığına rağmen düşük ışıklı ortamlarda çekilen selfie fotoğraflarda gürültü etkisi görülüyor. Her şeye rağmen Honor 7’nin ön kamerası genel olarak başarılı ve çoğunlukla sahiplerini memnun edecek selfie fotoğrafların çekilmesini sağlayacaktır.

Video tarafında Honor 7’nin artık orta ve orta üst segment telefonlarda da bir standart hâlini alan saniyede 30 kare hızında 1080p Full HD video çekimine imkan sağladığını görüyoruz. Çekilen görüntülerde el titremelerinin ve hareketlerinin etkisini fazlasıyla görmek mümkün. Yine de, bu durum videonun genel görüntüsüne çok olumsuz etkide bulunmuyor. Ses kalitesini de fena bulmadığımızı söylemeliyiz.

Sonuç

En sonunda bir Honor modelini, Türk Telekom markası altında da olsa görmek güzel. Honor serisi genellikle yüksek fiyat-performans oranlı ürünleriyle bilinir. Test etme fırsatını bulduğumuz Türk Telekom Honor 7 de gerçekten bu geleneğe uyan bir akıllı telefon. Türk Telekom, bu telefona kendi markasını yapıştırmakla doğru bir iş yapmış. 1299 TL gibi günümüzün şartlarında artık uygun sayılabilecek fiyata Full HD ekran, parmak izi okuyucusu, metal gövde, yüksek çözünürlüklü ön ve arka kameralar, hem arkada hem de önde flaş gibi niteliklere sahip oluyorsunuz. Türk Telekom özelleştirmeleri de ayarında, fazla abartıya kaçılmamış. Yüklü gelen uygulamalar sayesinde Türk Telekom servislerini de daha fazla kullanma imkanı bulabilirsiniz ki, Türk Telekom Mobil Dergi’yi okumanızı özellikle tavsiye ederiz.

Umarız Türk Telekom ve Huawei, bu telefonun mümkün olan en kısa zamanda Android 6.0 Marshmallow’a güncellenmesini de sağlar. Bu şekilde telefonun yetenekleri biraz daha artacak, kullanıcıları biraz daha fazla oranda tatmin edecektir. Eğer bugünlerde fazla aşırı masrafa kaçmadan, uygun koşullarda sahip olacağınız ve maksimum faydayı sağlayacağınız bir Android telefonu arıyorsanız, Türk Telekom Honor 7 değerlendirebileceğiniz modellerden bir tanesi olabilir.