Tumblr fotoğraf filtreleri ve çıkartmalar sunan uygulamalar kervanının en yeni üyesi oldu. Oyuna biraz geç kalmış gibi görünse de, kendine özgü bir bakış açısını beraberinde getirmesi Tumblr’ın şansını artırabilir. Yahoo’nun sahibi olduğu servis, özellikle çıkartmalar konusunda 90’lı yılların interneti hatırlatmasının etkisiyle ayrı bir yerde konumlanıyor.

Filtre ve çıkartmalara servisin Android, iOS ve iMessage uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Filtre ve çıkartmalar hem fotoğrafların hem de GIF animasyonlarının üstüne eklenebilecek. Söz konusu ekleme işlemi, Snapchat ve türevi platformlardakine benzer biçimde gerçekleşecek.

Kullanıcılar parmaklarını ekran üzerinde sola veya sağa sürükleyerek filtreler arasında gezinebilecek. Fotoğraf veya GIF animasyonlarının üzerine eklenecek çıkartmalar ise ters döndürülebilecek, küçültülebilecek, büyütülebilecek veya ekran üzerinde arzu edilen noktaya taşınabilecek.

Tumblr fotoğraf filtreleri ve çıkartmalar için dönemsel seçenekler de sunacak

Tumblr ilk etapta kullanıcılarına 100’den fazla çıkartma sunuyor. Şirket, bunların dışında düzenli olarak özel etkinlikler (Sevgililer Günü, vb.) için dönemsel çıkartmalar yayınlamayı planlıyor.