Toyota Concept-i adını verdiği yeni konsept otomobilinin duyurusunu CES 2017’de gerçekleştirdi. Fütürist tasarımı ve aerodinamik şekliyle bilimkurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen Concept-i, “Yui” isimli yapay zekâ asistanıyla bu hissiyatı biraz daha kuvvetlendiriyor.

Toyota’dan yapılan açıklamada Yui’nin sürücüden bir şeyler öğrenecek ve onunla birlikte gelişecek biçimde tasarlandığına dikkat çekiliyor.

Otomobilin arayüzünün açılışı, Yui’nin görsel temsiliyle yapılıyor. Toyota, bu arayüzün küresel bir kitleye hitap edip farklı kültürlerle iletişim kurma amacıyla tasarlandığının altını çiziyor. Göstergesinin merkezine Yui’nin yerleştiği Concept-i, iç mekan tasarımında da yapay zekâ asistanının yeteneklerini sergilemesini kolaylaştıracak çizgiler taşıyor. Yui, gerektiğinde sesten, ışıktan ve hatta dokunma yoluyla verilen komutlardan faydalanabiliyor.

Toyota Concept-i ile sürüş deneyimine sıcaklık ve arkadaşlık katmak istiyor

Toyota, Yui ve genel olarak Concept-i ile neyi amaçladığı konusunda bilgi vermekten de geri kalmadı. Japon otomotiv devi, yeni konsept aracıyla araba sürmeyi daha “sıcak ve arkadaşça” bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyor. Toyota bu hedefi belirlerken otomobilin ev ve ofisten sonra en çok zaman geçirilen üçüncü yer olmasını dikkate almış gibi görünüyor.

Otomobilin dış tasarımında diğer sürücülere yardımcı olacak çeşitli unsurlara yer verilmesi de dikkat çekiyor. Örneğin, Concept-i’nin önünde bir viraj veya potansiyel bir tehlike varsa bunu otomobilin arkasında beliren işaretler sayesinde anlamak mümkün oluyor. Buna ek olarak, otomobilin otonom mu yoksa manuel modda mı olduğu da önünde beliren işaretlerin yardımıyla anlaşılabiliyor.