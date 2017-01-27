Toshiba bellek birimini bağımsız ayrı bir şirkete dönüştüreceğini ve bu şirketin yüzde 20 hissesini mali yılı sona ermeden elden çıkaracağını açıkladı. Toshiba’nın satacağı hisseler en ciddi alıcı gibi görünen Western Digital tarafından satın alınırsa, Toshiba küresel pazar payı konusunda Samsung ile başa baş hâle gelecek.

Samsung dünyanın en büyük flaş bellek üreticisi olarak pazarın yüzde 36.6’sını kontrol ediyor. Toshiba yüzde 19.8 ile ikinci sırada yer alırken, Western Digital da yüzde 17.7 ile üçüncü sırada bulunuyor. Eğer Toshiba ve Western Digital NAND bellek birimlerini birleştirirse pazar payı bakımından Samsung’u geride bırakabilirler.

Ancak söz konusu satışın gerçekleşmesi için daha uzun bir yolun yürünmesi gerekiyor. Toshiba satışın 31 Marttan önce tamamlanması için bastırıyor. Şirket bu sayede kısa bir süre önce ABD’de satın aldığı nükleer santral inşaat şirketinden doğan 6 milyar dolarlık açığı kısmen kapatmayı amaçlıyor. Ancak Western Digital’ın söz konusu hisseleri satın almasının yetkili merciler tarafından onaylandıktan sonra mümkün olabileceği söyleniyor. Bu onay sürecinin de 31 Marttan önce tamamlanmasına pek ihtimal verilmiyor.

Toshiba bellek birimi için başka talipler de var

Western Digital dışındaki potansiyel alıcılar da bellek birimi için Toshiba’nın nabzını yokluyor. DRAM tedarikçisi SK Hynix ve devlet destekli Japonya Gelişim Bankası, potansiyel alıcılar arasında sayılıyor. Toshiba’nın NAND birimi şirket gelirlerinin yüzde 75’ini oluşturuyor. Bu birimi ayrı bir şirket hâline getirmek, gelirleri nükleer santral işinin yol açabileceği sıkıntılara karşı korumaya alıyor.