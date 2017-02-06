TomTom Sports ikinci giyilebilir fitness ürününü duyurdu. Touch Cardio adını taşıyan ürün TomTom Touch with Body Composition’a katılmış oluyor. Bu yeni model daha fazla insanı sağlıklı yaşam konusunda heveslendirmeyi amaçlıyor, ayrıca daha kolay erişilebilir bir noktadan fiyatlandırılıyor.

Touch Cardio kalp hızını ölçebiliyor; attığınız adımları, yaktığınız kaloriyi, uyku sürenizi ve ayakta kaldığınız zamanı takip ediyor. Karşımızda Touch with Body Composition adlı ürünün biraz daha kırpılmış versiyonu bulunuyor. O model Touch Cardio’nun sunduğu işlevlere ek olarak yağ ve kas oranını da ölçebiliyor.

Ne var ki, Touch Cardio da aynı ince tasarımı, OLED ekranı ve 7 gün 24 saat takip özelliklerini paylaşıyor. Aradaki tek görülür fark, Body Composition versiyonunda yer alan gümüş dokunmatik tuşun yer almaması.

TomTom Touch Cardio temel akıllı saat özelliklerine de sahip. Örneğin gelen çağrılar ve mesajlara ait bildirimleri ekranında gösteriyor. Toplanan tüm aktivite verileri yardımcı TomTom Sports uygulamasına yükleniyor. Buradan tüm süreci takip etmek, aktivite eğilimlerini görmek, karşılaştırma yapmak mümkün oluyor. Ayrıca verileri başkalarıyla da paylaşma imkanı sunuluyor.

TomTom Touch Cardio mart ayında yurt dışında satışa sunulacak.