Titanfall Frontline ile beta aşamasındayken tanışmayı başardıysanız, oldukça özel bir grubun içinde yer aldığınız söylenebilir. Bu ayrıcalık ise oyun projesinin iptal edilmiş olmasından geliyor.

İptal kararı, oyunun web sayfası üzerinden yapılan bir açıklamayla duyuruldu. Açıklamada Titanfall: Frontline’ın beta versiyonuna yoğun bir ilgi gösterildiği, ancak ortaya çıkan deneyimin Titanfall’dan beklenen hareketi yansıtmadığı ifade edildi.

Beklentinin karşılanamamış olmasında Frontline’ın Hearthstone benzeri bir kart oyunu olması, önemli bir rol oynuyor. Başka herhangi bir oyun türünde yapılacak bir denemenin Titanfall’un ruhunu çok daha iyi yansıtacağı düşünülüyor.

Titanfall Frontline sunucuları 20 Ocakta kapatılacak

Yapılan açıklamada, oyunun sunucularının 20 Ocak itibarıyla kapatılacağı belirtildi. Frontline’ın istenilen sonuçları veremesi, Titanfall’un mobil cihazlarla olan macerasının noktalandığı anlamına gelmiyor. Yapılan açıklamada oyunculara uyum sağladığı düşünülen bazı konseptlerin gelecekte hazırlanacak Titanfall mobil oyunlarına entegre edilebileceği belirtildi.