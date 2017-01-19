Tidal Track Edit adını taşıyan yeni özelliğini mobil uygulamasında kullanıma sundu. Söz konusu özellik, çevrim içi müzik servisinin abonelerine şarkıların sürelerini ve tempolarını ayarlama imkanı veriyor.

Track Edit, Tidal’ın mobil kullanıcılarına kademeli olarak dağıtılıyor. Kullanıcılar şarkı dinlerken seçenek butonuna dokunduklarında karşılarına düzenleme ekranı çıkacak. Düzenlenen şarkılar, yeni veya mevcut bir çalma listesine kaydedilerek daha sonra da dinlenebilecek.

Tidal’ın yeni özelliği kulağa bir hayli kullanışlı geliyor. Ancak akıllarda bu tarz bir özelliğe ihtiyaç olup olmadığı sorusu da beliriyor. Şirketten henüz bu özelliğin geliştirilmesinin altında yatan motivasyona dair bir açıklama gelmiş değil.

Tidal Track Edit öncesinde de yüksek çözünürlüklü ses desteği sunmuştu

Track Edit, Tidal’ın yakın zamanda sunduğu tek yeni özellik değil. Çevrim içi müzik servisi, kısa süre önce yayınladığı güncellemeyle yüksek çözünürlüklü ses desteğini hayata geçirmişti. Şirket, böylelikle kullanıcılarına en yüksek kalitede ses sunma taahhüdünde bulunmuştu. 2016’yı nispeten sessiz geçiren Tidal, 2017’de daha fazla ses çıkaracağının işaretini veriyor.