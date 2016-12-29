ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tıbbi cihaz üreticilerinin internete bağlanan ürünlerin siber güvenliği konusunda alabileceği önlemlere ilişkin tavsiyelerini açıkladı. Söz konusu tavsiyeler, hastanelere, hastaların evlerine veya hasta vücutlarına giren tıbbi cihazları kapsıyor. Güvenliği sağlanmayan tıbbi cihazlar, ölümle sonuçlanabilecek problemlere yol açabiliyor.

Söz konusu tavsiyelere ilişkin ilk taslak geçtiğimiz ocak ayında yayınlanmıştı. Bu da tavsiyelerin tam anlamıyla hazır hâle gelmesinin neredeyse bir yıl sürdüğünü gösteriyor. 30 sayfalık belgede, üreticilere medikal cihazlarını ve bağlı yazılımları olası açıklara karşı sürekli olarak izlemeleri öneriliyor. FDA, bu açıkların zaman kaybetmeden kapatılmasını da tavsiye ediyor. Ancak söz konusu tavsiyelerin yasal bir bağlayıcılığı olmadığını belirtmek gerekiyor.

FDA, yıllardır sağlık endüstrisini tıbbi cihazların siber saldırıların hedefi haline geldiği konusunda uyarıyor. FDA’nın bu endişesinin çok da yersiz olmadığını belirtmek gerekiyor. Araştırmacılar defibrilatör, kalp pili, insülin pompası gibi tıbbi cihazları uzaktan kontrol etmeyi başarmıştı. FDA, 2015’te de Hospira tarafından geliştirilen ve hastaların vücuduna ilaç ve besin maddelerini enjekte eden enfüzyon pompasının hastanenin kablosuz ağı üzerinden kontrol edilebildiğini açıklamıştı. Bu durumun hastalar için hayati risklere yol açabileceği net biçimde görülüyor. Güvenliği zayıf tıbbi cihazlar, siber saldırganlara hastanelerin ağına ulaşma ve hasta bilgilerini ele geçirme imkanını da sunuyor.

FDA tıbbi cihazlar ve siber güvenlik konusunda yeni adımlar atmaya kararlı

Yeni tavsiyelerin duyurusuna ilişkin yazıyı FDA adına kaleme alan Suzanne Schwartz, hastanelerin düzenli olarak siber saldırı girişimlerine maruz kaldığına dikkat çekti. Schwartz, siber korsanların yeteneklerine paralel olarak siber güvenlik tehditlerinin de değiştiğini belirtti. FDA yöneticisi, kurum olarak siber güvenliği artırmak adına yeni adımlar da atacaklarını sözlerine ekledi.