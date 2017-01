Star Wars serisinin beklenen bir sonraki filmi bugüne kadar Bölüm 8 adıyla anılıyordu. Ancak Lucasfilm’den yapılan açıklamayla yeni Star Wars filminin resmi adı gün yüzüne çıktı. Önümüzdeki aralık ayında vizyona girecek film Star Wars: The Last Jedi (Son Jedi) adını taşıyacak.

Yeni Star Wars filminin yönetmenlik koltuğunda Rian Johnson oturuyor. Filmin J.J. Abrams tarafından yönetilen The Force Awakens’ın son sahnesinden devam edecek. Söz konusu sahnede Daisy Ridley tarafından canlandırılan Rey, Luke Skywalker’a eski ışın kılıcını vermişti. Skywalker’ın filmin adında geçen son Jedi olması oldukça muhtemel görünüyor. Bu isim seçimi, yeni Star Wars filminin Mark Hamill tarafından canlandırılan karakter etrafında şekillenebileceği ihtimalini akıllara getiriyor. Ancak Jedi terimi bir gruptan bahsederken de kullanılabiliyor. Dolayısıyla filmin isminin Luke Skywalker’a galaksideki barışı koruma yolunda yardım eden Rey veya diğerlerine de gönderme yapmış olması ihtimaller arasında yer alıyor.

Star Wars: The Force Awakens, Asiler İmparatorluk’u mağlup ettikten sonra Luke Skywalker’ın yıllar boyunca yeni bir Jedi düzeni kurmaya çalıştığını göstermişti. Han Solo ve Leia Organa’nın oğlu olan öğrencilerinden biri Karanlık Taraf’a geçtikten sonra diğer tüm öğrencileri katletmiş ve adını Kylo Ren olarak değiştirmişti. Cinayetlerin ardından saklanan Skywalker, yedinci filmin neredeyse tamamında Ren’i aramıştı.

The Last Jedi bazı Star Wars hayranlarına tanıdık gelebilir

The Last Jedi ismi, serinin bazı hayranlarına pek yabancı gelmeyebilir. Zira bu isim Star Wars evreninde daha önce kullanılmıştı. Michael Reaves ve Maya Kaathryn Bohnhoff, 2013’te aynı ismi taşıyan bir roman yazmıştı. Söz konusu romanda Revenge of the Sith’te yaşananların ardından tek başına yeraltına çekilen bir Jedi’ın hikayesi anlatılmıştı. İşin ilginç yanı, The Last Jedi, kitabın yazarlarının isim konusundaki ikinci tercihiydi. İlk tercih olan “Jedi’ın Şafağı” ismi başka bir kitaba verildiği için yazarlar ikinci tercihe yönelmek zorunda kalmıştı. Star Wars: The Last Jedi, 15 Aralıkta vizyona girecek. Neredeyse 1 yıl daha sürecek bu bekleyiş boyunca Star Wars hayranlarının heyecanı yeni fragman ve bilgilerle biraz daha artacak gibi görünüyor.